煙花交通消息｜港鐵尖沙咀及佐敦車站所有出入口恢復正常

今日（11日）是大年初二，農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行。不少人已率先到維港兩岸霸位等看煙花。警方在尖沙咀實施人潮管制措施，傍晚6時後陸續關閉港鐵車站出入口。至晚上10時許，所有曾關閉的出入口重新開放使用。



羅湖口岸今晚開通至年初三（12日）凌晨2時，運輸署提醒，今晚只有東鐵綫金鐘站往來羅湖及金鐘站延長服務，其他港鐵綫及接駁的公共運輸服務將維持原有的服務時間，而往羅湖站的尾班車會在凌晨0時56分於金鐘站開出。



▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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【22:15】警方公布較早前關閉的尖沙咀站及尖東站各出入口亦已重新開放使用。

【22:08】最新港鐵車站出入口安排：

尖沙咀站：H, R, E （已重開）， B1

尖東站：J, L1 （已重開）, L3, L4, L5, L6, N3, P3, K (已重開）

柯士甸站：早前關閉的所有出入口已重開

佐敦站： 早前關閉的所有出入口已重開

【21:45】最新港鐵車站出入口安排：

尖沙咀站：H, R, E （已重開）， B1

尖東站：J, L1 （已重開）, L3, L4, L5, L6, N3, P3, K (已重開）

柯士甸站：D4 （已重開）, D1 (已重開）

佐敦站： B1, C2, E

▼2月11日 煙花匯演散場情況▼



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【20:32】最新暫時關閉的港鐵車站出入口：

尖沙咀站：H, R, E （已重開）， B1

尖東站：J, L1 （已重開）, L3, L4, L5, L6, N3, P3, K (已重開）

柯士甸站：D4, D1

佐敦站： B1, C2, E

【20:22】最新暫時關閉的港鐵車站出入口：

尖沙咀站：H, R, E

尖東站：J, L1 （已重開）, L3, L4, L5, L6, N3, P3, K (已重開）

柯士甸站：D4, D1

佐敦站： B1, C2, E

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▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



+ 8

【19:43】最新暫時關閉的港鐵車站出入口：

尖沙咀站：H, R, E

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3, K

柯士甸站：D4, D1

【19:00】尖沙咀實施人潮管制措施，警方暫時關閉更多港鐵車站出入口。

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站： D4

▼1月26日 康文署公布2024年農曆新年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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【17:51】警方表示，為配合人潮管制措施，以下車站出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

就車站出入口的最新安排，警方提醒可留意港鐵MTR Mobile-Traffic News公佈的最新資訊。

【17:00】警方指尖沙咀附近的公眾停車場已接近爆滿，呼籲公眾人士使用公共交通工具前往觀賞煙花匯演。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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因應農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行，警方表示，維港兩岸的多個地點將從下午5時半開始進行分階段封路，並提到彌敦道、天星碼頭、文化中心及星光大道一帶將會有大量人群聚集，建議市民可以考慮到西九龍文化區、漆咸道南及尖東海濱一帶觀賞。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼

