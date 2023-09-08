SEN｜自閉兒不懂說話被誤當智障 媽媽辭職全職照顧下學習跟上進度

SEN 是指有特殊學習需要的孩子，他們很容易被人冠上負面標籤，自閉症孩子經常被定型為：「不需要朋友」、「啞巴」或「智障」，而專注力不足/過度活躍孩子被評價為：「沒禮貌」、「頑劣」或「有攻擊性」等。當父母得悉孩子是SEN時，都會感到焦慮徬徨，無法接受，甚至埋怨「點解係我？」深怕孩子不能正常生活及沒有前途！有些人更否認SEN存在的事實，斷定孩子是頑劣，必須嚴加管教；另一些人卻認為孩子長大後會好轉，問題只會存在於孩子時期。

撰文：鄺詠嫺（家庭動力 婚姻及家庭治療師 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士 兒童遊戲治療訓練）



無法確定SEN成因 部分孩子長大後會有改善

SEN的成因至今未有一致定論，但相信是與腦部發展及遺傳基因有關。SEN孩子的腦部發展與正常孩子的腦部發展不一樣，某些SEN孩子的腦部發展較一般孩子慢；但高功能的SEN孩子在某方面的腦部發展可能較一般孩子優勝。從生理角度看，他們是受腦部發展影響，所以不是頑皮，亦不是有心對抗，只是無法控制自己的行為，特別在情緒方面。的確有些SEN孩子長大後會有所改進，但仍會有某些徵狀，如不能專注、衝動、混亂或偏執等。

儘管父母能理解和接受孩子的情況，但不代其他人亦能同樣坦然接受。以下借用浩浩的故事，讓大家更了解SEN 孩子常被誤解之處。浩浩8歲有自閉、專注力不足 / 過渡活躍及對立反抗症，就讀主流小學。

（PhotoAC）

SEN 孩子不抱有階級觀念

課堂時老師要求同學舉手答問題，浩浩因受過渡活躍影響，有較多衝動行為，所以經常趕不及舉手，便將答案叫出來。其他同學受他影響，也在座位上將答案叫出來。因此老師責罰浩浩，但沒有責備其他同學。浩浩心有不甘，不服從老師的教導，還當眾指責老師做法不妥及不公平，老師斷定浩浩有心挑戰權威及目無尊長。其實SEN 孩子不抱有階級觀念，當他不理解你要他完成這件事的原因，或認為別人做事不公平時，即使是長輩的說話他也不會聽。他既不是有心挑戰，更不是不尊重長輩，只是老師不懂運用合當的方法與他溝通。

因身邊人不懂處理才出現行為問題

浩浩聽到同學說粗口，覺得有趣便有樣學樣，他不太理解粗口的意義及別人如何看待粗口。同學告發給老師知道，老師沒有與他談論此事，便在班上問同學，聽到浩浩說粗口的請舉手。當時的環境令浩浩感覺自己處於被針對的狀態中，導致情緒失控，將課室裏的枱櫈進倒，需要社工接走處理。在主流學校不是每一位老師都具備對SEN 相關的知識，在老師認知不足的情況下，容易觸發SEN孩子的情緒，繼而引發行為問題。其實很多時候孩子不是有意行為失控，只是因為身邊人不懂處理，才會出現一些行為問題。

在媽媽引導下情況改善

浩浩小時候已有明顯的自閉徵狀，直至兩歲仍只能說單字，與人沒有眼神接觸及不懂回應別人。他只對汽車感興趣，遇事不遂意便大吵大哭，當時母親極為擔心，曾懷疑他發展遲緩。由於他主要由傭人照顧，傭人見他不懂說話及表達，誤以為他是智障，終日放他在嬰兒床上，不太理會。只在餵食時把他抱起，也不曾與他交流。母親有見及此，決定辭退工作全職照顧浩浩，她參加不同的家長課程，又讓浩浩接受訓練。在母親悉心照顧下，浩浩有很多進步，例如他能表達較長的說話，並且願意與其他人接觸，雖然說話的內容仍很混亂，未能真正表達內心的想法。但在母親的引導下，他慢慢可以將自己的想法說出來，增加了溝通的信心。現在他可與普通的孩子一起相處，在學習方面也能跟上進度。

（PhotoAC）

《本文獲 家庭動力 Family Dynamics - We Care . We Connect- 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「SEN孩子不奇怪」】

鄺詠嫺 家庭動力婚姻及家庭治療師、美國婚姻及家庭治療協會臨床院士

作者簡介：鄺詠嫺女士 Sara Kwong（註冊婚姻及家庭治療師 美國婚姻及家庭治療協會臨床院士）（kwongs@familydynamics.com.hk）

筆者從事婚姻及家庭治療. 主要負責家庭輔導、兒童遊戲治療、帶領SEN 學生小組，主領有關管教的家長講座及工作坊等。希望幫助學生及家長處理情緒及作出有效的援助。