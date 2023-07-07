特殊校老師推關愛教育　助智障生建正向人生觀　奪卓越教學獎

特殊學習需要學生（SEN）的學習之路不容易，葵涌匡智張玉瓊晨輝學校的一眾老師，推動品德和關愛教育，透過一系列社區活動，讓學生體驗助人快樂，又設「心聲點唱站」，培養學生對身邊人感恩，從以建立正面的人生觀。學校四位老師獲頒發本年度行政長官卓越教學獎。



獲卓越教學獎老師出席行政長官卓越教學獎頒獎典禮。（林靄恰攝）

設心聲點唱站 助智障童學感恩

葵涌匡智張玉瓊晨輝學校為特殊學校，服務中度和輕度智障的學生，該校第5度有老師獲頒行政長官卓越教學奬，今屆再有4位老師得獎，獲表揚推行「成長性思維導向」教育，協助學生建立正向人生觀。

獲獎老師容敏勵表示，學校重視推廣品德以及關愛教育，例如舉辦回收衣物活動，令學生明白助人為樂。邵信堅老師表示，校內亦設有「心聲點唱站」，讓學生有機會藉點播勵志歌曲，向身邊人答謝。

學生情緒教育是學校教育方針之一，容敏勵表示，自閉症學生不擅於理解他人感受，學校設計「社交故事」，令學生體會在不同情境當中，如何與別人相處。另外，又引入「五指山呼吸法」，讓學生透過學習呼吸，學懂情緒管理。

容敏勵老師稱，學校亦注重生涯規劃教育，包括職場訓練以及工作實習，讓學生畢業前有更多職場體驗，找到人生方向以，更容易被社會接納。

港大同學會小學黃衛宗老師指在正向教育中常識科有很多機會連結到社區，小朋友有更多親身經驗與社區連繫，幫助小朋友建立正確價值觀。（林靄恰攝）

常識科老師重視社區實踐、跨級學習

在課堂上學習知識固然重要，但亦不能忽視實踐的機會。另一位得獎者、港大同學會小學常識科老師黃衛宗稱，透過學校、家庭和社區的聯繫，為學生提供探究學習和實踐機會，發揮學生的潛能及長處，以及建立正確價值觀。

黃衛宗舉例，上午常識堂先教授知識部分，下午課堂時間會安排學生戶外活動體驗，放學後的延展活動，會與非牟利機構合作，讓學生參與社區實踐。例如四年級的學生可以去長者學院服務。

他又提到學校打破班級的界限，不時舉行跨級活動，令不同年級的學生可以互相交流，例如安排六年級學生照顧三年級的學生，令學生明白「解決問題比困難多，遇到問題嘅時候會有人幫佢哋，而佢哋亦需要去主動幫助其他人。」

通關後800名教師參加內地學習團

本年度的行政長官卓超教學獎頒獎典禮今（7日）舉行，行政長官卓越教學獎督導委員會主席徐聯安博士指，隨著社會各方面全面復常，頒獎典禮亦恢復疫前規模。

署理行政長官陳國基先生致辭時表示，除了本地培訓外，亦安排教師到內地親身體驗國家的最新發展，加強培育學生的國家觀念以及國民身份認同。他指，通關後共有800多名教師參加內地學習團。

今屆教學獎一共收到88份提名，其中11份提名合共26位教師獲頒發卓越教學獎及嘉許狀。