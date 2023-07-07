特殊校老師推關愛教育 助智障生建正向人生觀 奪卓越教學獎
特殊學習需要學生（SEN）的學習之路不容易，葵涌匡智張玉瓊晨輝學校的一眾老師，推動品德和關愛教育，透過一系列社區活動，讓學生體驗助人快樂，又設「心聲點唱站」，培養學生對身邊人感恩，從以建立正面的人生觀。學校四位老師獲頒發本年度行政長官卓越教學獎。
設心聲點唱站 助智障童學感恩
葵涌匡智張玉瓊晨輝學校為特殊學校，服務中度和輕度智障的學生，該校第5度有老師獲頒行政長官卓越教學奬，今屆再有4位老師得獎，獲表揚推行「成長性思維導向」教育，協助學生建立正向人生觀。
獲獎老師容敏勵表示，學校重視推廣品德以及關愛教育，例如舉辦回收衣物活動，令學生明白助人為樂。邵信堅老師表示，校內亦設有「心聲點唱站」，讓學生有機會藉點播勵志歌曲，向身邊人答謝。
學生情緒教育是學校教育方針之一，容敏勵表示，自閉症學生不擅於理解他人感受，學校設計「社交故事」，令學生體會在不同情境當中，如何與別人相處。另外，又引入「五指山呼吸法」，讓學生透過學習呼吸，學懂情緒管理。
容敏勵老師稱，學校亦注重生涯規劃教育，包括職場訓練以及工作實習，讓學生畢業前有更多職場體驗，找到人生方向以，更容易被社會接納。
常識科老師重視社區實踐、跨級學習
在課堂上學習知識固然重要，但亦不能忽視實踐的機會。另一位得獎者、港大同學會小學常識科老師黃衛宗稱，透過學校、家庭和社區的聯繫，為學生提供探究學習和實踐機會，發揮學生的潛能及長處，以及建立正確價值觀。
黃衛宗舉例，上午常識堂先教授知識部分，下午課堂時間會安排學生戶外活動體驗，放學後的延展活動，會與非牟利機構合作，讓學生參與社區實踐。例如四年級的學生可以去長者學院服務。
他又提到學校打破班級的界限，不時舉行跨級活動，令不同年級的學生可以互相交流，例如安排六年級學生照顧三年級的學生，令學生明白「解決問題比困難多，遇到問題嘅時候會有人幫佢哋，而佢哋亦需要去主動幫助其他人。」
通關後800名教師參加內地學習團
本年度的行政長官卓超教學獎頒獎典禮今（7日）舉行，行政長官卓越教學獎督導委員會主席徐聯安博士指，隨著社會各方面全面復常，頒獎典禮亦恢復疫前規模。
署理行政長官陳國基先生致辭時表示，除了本地培訓外，亦安排教師到內地親身體驗國家的最新發展，加強培育學生的國家觀念以及國民身份認同。他指，通關後共有800多名教師參加內地學習團。
今屆教學獎一共收到88份提名，其中11份提名合共26位教師獲頒發卓越教學獎及嘉許狀。