羅湖口岸初二延長開放至午夜後　廣州旅客北上宿一宵　初三再來港

撰文：洪芷菁
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農曆新年煙花匯演今晚大年初二（11日）晚再度在維港兩岸上演，吸引33.8萬市民與旅客觀賞。有廣州旅客賞完煙花北上，在羅湖口岸附近的酒店住一晚，明日年初三（12日）才再南下來港遊玩，因性價比較香港酒店高，「（深圳）大約二三百元一晚，香港酒店需八百至一千元一晚。」

另外，有旅客指羅湖口岸延長通關時間至凌晨2時，「肯定對客流量和整體交通非常便利」。

專門來港拍攝煙花的廣州旅客黎先生，煙花匯演完畢後，因見東鐵綫的紅磡站、金鐘站都非常多人，故在紅磡站轉乘屯馬線去大圍站，再返回羅湖口岸。他認為延長通關時間至凌晨2時便利旅客。

他不在港過夜，今晚會在羅湖口岸附近的酒店住一晚，待明日再來港遊玩。他指深圳酒店較香港便宜，大約二三百元一晚，而香港酒店費用太貴，需八百至一千元一晚，「香港平嗰啲酒店質素都唔係幾好，我就返深圳住，都會住得舒服啲，再返嚟香港玩。」

▼2月11日　農曆新年煙花匯演▼

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帶備攝影器材的深圳旅客蕭先生稱，今晚專門到灣仔金紫荊廣場觀賞維港煙花匯演，他說感到很震撼。他表示，由灣仔抵達羅湖口岸需時30至40分鐘，認為交通便利，「整體秩序還是比較良好，雖然人比較多，但沒有出現人擠人的現象。」因為居住在龍崗，故選擇距離最近的羅湖口岸回家。

▼2月11日　內地旅客看完煙花坐車北上▼

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西安旅客周先生稱，於昨日大年初一（10日）到香港，並於晚上觀看花車巡遊，今晚再到尖沙咀街上觀賞煙花匯演，感到很震撼，認為是「亞洲來說比較盛大的一場宴會」，而在內地很多地方不可以放煙花。不過他指，前往觀賞煙花時，從尖沙咀港鐵站出口出來後，受警方封路安排，所以只能在街邊觀看。

周先生於9時多由尖沙咀出發到羅湖口岸，花約一個多小時，認為交通比較便利，雖然旅客比較多及擁擠，但總體來說比較順暢。他指羅湖口岸延長至凌晨2時，「肯定對客流量和整體交通非常便利」。

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