廉署50年｜胡英明：法治及穩定是廉潔基石　ICAC會配合23條執法

政府正就《基本法》23條進行立法工作，廉署專員胡英明接受《香港01》訪問時提到，法治及穩定是廉潔的基石，廉署會全力支持港區國安法及23條，在調查貪污案件過程中，發現涉及危害國安元素，會轉交國安部門跟進。



國際透明組織最新報告下調香港廉潔指數，胡英明稱不評論個別報告，但強調不論指數升跌都會打擊貪污。他又指，世界局勢變幻及有政治化，個別報告非只計算肅貪工作。



廉政公署今年2月15日成立50周年，廉政公署總部大樓展示經歷不少重大案件。（蘇煒然攝）

今日（2月15日）是廉署公署成立50周年。廉政專員胡英明表示，在2019年時社會破壞深遠，當年作為懲教署署長有深刻體會，認為有需要盡快就23條立法，與國安法互相補足。

「政治經濟穩定，就有廉潔，呢個係定律」

胡英明認為良好法治及穩定的社會，是廉潔的基石，「如果一個國家經常受內部或外部煽動，每日都唔安全，人身安全都未搞定，何來廉潔？如果政治經濟好穩定，廉潔就會出嚟，呢個係一個定律。」

他表示，廉署在調查案件時，如發覺有危害國家安全的罪行，會轉交國安部門，未來23條訂立框架後，廉署亦會配合執法。

國際透明指數今年公布最新報告，香港2023年廉潔指數為75分，排名全球14位。（國際透明指數）

廉潔指數下跌 胡：世界局勢變化快及政治化

國際透明組織今年公布最新報告，香港2023年廉潔指數為75分，排名全球14位，比2022年減少1分，下跌兩位。

胡英明指不評論個別機構報告，但強調廉政公署的責任是打擊貪污，由他上任開始，已預示到外界評分有會所下跌，「我第一日（上任）已經跟同事講，唔好睇指數，我預計係會跌，唔係我算命，係睇到世界局勢變得好嚴重。」

他強調不論指數高與低，廉署不會調整打貪力度，「世界嘅局勢變化得好快，好多事都有政治化。」他着外界留意一些指數的評分因素，「係唔係單單睇判決，睇打擊貪污情況？」

據國際透明指數網頁顯示，評分標準是根據各國商人、學者與國情分析師，對各國公務人員與政治人物貪腐程度的評價。