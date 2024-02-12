龍年｜赤口祈福黃大仙祠打蛇餅　港鐵封出口　內地旅客專程求姻緣

今日（12日）大年初三「赤口」，由於傳統上當日易生口角爭執、衝突是非，故不少市民當日都不會去拜年，而改為到廟宇求福。大批善信到黃大仙祠祈福，祈求新一年身體健康，另亦有不少人特意來拜月老求姻緣，由於善信眾多，港鐵要封閉出口控制人流。



有內地旅客表示，來這裡主要是陪女兒拜月老求姻緣，加上來黃大仙祠比較出名，所以今日抽一日來這裡求福。另外，亦有港人表示，黃大仙祠是今日的第二站，每年的初三都會到慈山祠、黃大仙祠、車公廟及林村祈福，她去年在黃大仙祠祈求一切順利，認為「好靈」，故今年再帶子女來祈福。



年初三傳統不宜拜年，到廟宇參拜祈福成為了不少善信的新年活動。黃大仙祠年初三人龍綿綿不絕，一直延伸至龍翔道外，黃大仙站A出口在上午11時許已關閉，至下午5時仍未解封，善信如經港鐵到黃大仙祠則要到另一B2出口。

雖然站內未算人頭湧湧，但一步出出口就已見人龍，善信在黃大仙廣場及祠外空地「打蛇餅」等候入內，更有善信笑言未入祠就「先轉個大運」。雖然人數眾多，但善信都很有耐性，按照指示排隊。

本地大學生求姻緣穩定

入到黃大仙祠內，不少善信都拿著燃燒香枝，為自己所求向黃大仙祈福，當中有不少人為年輕人。住在大圍的大學生梁同學表示，以往都有與家人到廟宇祈福，本來計劃今日同樣去家中附近的車公廟，但由於早上見到太多人，目測至少排兩小時所以沒有去，故今次改來黃大仙祠。

他續指，來黃大仙祠希望祈求學業及桃花，現時已有伴侶，求桃花只要是希望戀情更穩定、 順順利利。他又指，自己都有求籤，求得中籤，但未知箇中意義為何，打算一會兒找居士解籤。

內地母女拜黃大仙 順道遊香港

除年輕人外，亦有不少旅客慕名而來。內地旅客郎小姐則表示，來這裡主要是陪女兒拜月老求姻緣，加上來黃大仙祠比較出名，所以今日抽一日來這裡求福。她續指，自己沒有什麼祈求，來這裡主要是陪女兒來，認為黃大仙祠「挺好，人挺多」。她已有十多年未有來港，故今次想來港看看有什麼變化，計劃來港三日。至於晚上的行程，她則笑言還未決定。

港人每年赤口「馬拉松」祈福 走遍全港

另外，也有港人在今日「馬拉松式」到不同廟宇求福。陳小姐透露，黃大仙祠是今日的第二站，指自己年年的初三都會到慈山祠、黃大仙祠、車公廟及林村祈福，早上已到慈山祠，「年年都係咁，路程比較順。」她表示，由於時間緊迫，如今日有時間亦希望可以去銅鑼灣天后廟，「（因為）聽人講都好靈。」

她透露，去年亦在黃大仙祠求一切順利，認為「好靈」，故今年再帶子女來求姻緣。她續指，女兒暫時未有伴侶，故希望到月老廟求得紅線。