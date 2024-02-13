龍年｜高鐵站人流不絕　深圳客即日來回　稱低消費為主無意買名牌

內地新年長假由初一（10日）起到至初八（17日），西九龍高鐵站今日（13日）雖有不少旅客訪港，不過大部旅客均稱以低消費為主，亦不打算購買名品，其中有深圳末旅客稱會即日來回，因擔心住宿會昂貴；即使有杭州旅客來港玩4天，亦只願花2000元在港消費。



記者今早約10時到西九龍高鐵站，發現抵港的旅客人流不絕，不過秩序良好未有阻塞情況，站內顯示版亦見抵港列車會準時到達；不過柯士甸C出口入閘位置則見人龍，工作人員協助相關人士入閘。

深圳旅客：身邊朋友多數即日來回

內地旅客疫後來港旅遊模式有所改變，部分人不再以購物為主，反而想漫遊這個城市。 來自深圳的唐先生和林小姐表示，因為喜歡香港而選擇到訪，不過就打算即日來回。他們將會先到上環，稱「有點小重慶的感覺，有上海的感覺，我們比較上海的氛圍」，及後會去旺角及維港，預計晚上9時半就會回家。

他們表示，深圳來往香港方便，初二都有到港觀看煙花，讚揚24小時口岸很方便，過幾日都打算訪港，若可繼續延長就會更方便。唐先生指，有留意過香港住宿於節日期間較貴，本身就打算當日來回，同時未有預計今日會花費多少金額，但不打算購買奢侈品。他們又提到，身邊朋友多數都是當天來回。

杭州旅客：玩4天預計花$2000

來自杭州李小姐就表示，打算在港留4日並以「低消」為主，亦指身邊朋友多數都不會買奢侈品。她表示，打算到迪士尼遊玩，及感受香港的風土人情，預計自己會花2,000元，又稱「不打算購物⋯⋯（奢侈品）這都在我排除之外。」更期望體驗香港特色小食。

而由北京訪港的劉小姐一家，於新年初期都在老家過年，稱是「東北的風俗習慣」，故選擇今日到港，而當中梁先生則是做「固電網企業」，打算來辦理香港高材居港身份，打算留港約3天，亦未有預計花費的金額及行程，但主要都是帶小朋友來遊玩。