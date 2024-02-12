運輸署連發警示尖沙咀天星碼頭太多人　內地旅客湧坐船過海賞維港

維港景色吸引旅客觀賞，不少內地自由行及旅行團旅客近一年來，紛紛選搭天星小輪遊覽。在新年假期更甚，今日年初三（12日）運輸署今日接連發警示，指尖沙咀天星碼頭乘搭眾多，呼籲乘搭其他交通工具過海。下午6時左右，往中環方向的閘口，入閘的內地旅客絡繹不絕，目測人龍一度維持有百人，為的是觀賞維港景晚。



在排隊期間，有內地旅客發生推擠爭執，但整體秩序尚可，並沒有出現大混亂的現象。



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人逼人起爭執 天星小輪成必遊「網紅點」

在排隊期間，有內地旅客在掃描二維碼付款時，發生推撞，一度引起爭執，工作人員出手調停。

來自深圳的謝女士表示，排隊等了至少10分鐘，認為如能有更多工作人員在場維持秩序、排隊通道更寬闊就更好。她和兒子今日到港一天遊，雖感疲憊，但仍不選擇在港過夜，因深圳和香港相鄰，可以再來。她指天星小輪是香港的「網紅點」，有不少旅客都會打卡，故即便人流密集，仍希望上船欣賞維港風景並拍照。

來自深圳的謝女士表示排隊等了至少10分鐘，認為如能有更多工作人員在場維持秩序、排隊通道更寬闊就更好。（夏家朗攝）

從四川遠道而來的徐太則來港3天，今天早上入境先去看賽馬日，下午則遊覽維港海旁，感受香港過年的氛圍。她覺得天星小輪具代表性，是香港特色景點，值得到此一遊，而且她稱剛來排隊沒多久，所以感覺等候時間還好。

從四川遠道而來的徐太則來港3天，今天早上入境先去看賽馬日，然後下午則遊覽維港海旁，感受香港過年的氛圍。（夏家朗攝）

來自江蘇來港玩2天的胡女士，都在閘口等了約10分鐘入閘，感覺排隊時間還好。她亦認為維港氣氛普通，因不少店舖都關門休息，她亦稱只是想坐渡輪到中環隨處逛逛，並無特別安排行程。

港人坐船過海因便宜和方便

在內地旅客的人浪中，只能找到零丁的本地人身影，其中劉小朋友平時其實都不常搭渡輪，但因為渡輪價格相宜且方便，一個站就能到達彼岸中環的AIA嘉年華，所以即使今日人流再多，仍選擇坐船而非其他交通工具過海。