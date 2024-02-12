年初三內地客南下　東涌東薈城多店要排隊入店　山東客花5萬購物

今日年初三（12日）赤口，內地旅客開始南下，經港珠澳大橋入境的內地旅客持續上升。鄰近的東涌東薈城名店倉是outlet集中地，部份店舖今日下午如廣東道名牌店，需要排隊才可入內。有內地旅客表示，雖然大部份店舖在內地亦有，不過在香港買比較便宜，款式亦比較多。



農曆新年年假開始，以往內地客多會在年初三或之後才來港。入境處資料顯示，年初一（10日）及年初二（11日）分別有10萬及18萬內地旅客來港；其中經港珠澳大橋入場的分別有9,354人及16,761人。

東涌東薈城名店倉向來是西面旅客來港的購物熱點，今日商場人氣鼎盛，Lululemon、Coach、Kate spade 等店舖出現廣東道名店情況，即需排隊等候入內，以免店內顧客太多。

內地旅客陽小姐表示，今次來港花了數千元買衣服，平時一年亦會來港5至6次，共花10萬多元。她表示，大部份品牌亦有在內地設門市，不過在香港買比較便宜，款式亦比較多。她今次預計在香港逗留兩日，平時會住在尖沙咀的酒店，惟新年價格上漲一倍，由1,000多元一晚上漲至2,000多元一晚，因此今次選擇了住在灣仔區的酒店。

內地旅客陽小姐年初三到東薈城購物，花了數千元買衣服。(鄧宇詩攝)

山東旅客馬小姐今日在東薈城花了約5萬元購買衣服、化妝品等，她表示，香港買到的款式與內地相若，只是平時在內地工作較為繁忙，沒有時間購物。她表示，新年期間酒店費用上漲，不過可以接受。

一位來自深圳的旅客表示，大部份店舖在內地亦有，到港旅遊見到適合才會購買。他表示，一家人是經深圳灣口岸入境，信相大部份經港珠澳入境旅客會駕駛私家車。

丁先生與家人到東薈城購物，花了約1萬元，他指在香港買比較便宜。(鄧宇詩攝)

丁先生與家人到東薈城購物，花了約1萬元，他同樣表示，同樣的店舖在香港買會比較便宜，款式亦比較多。他們一家人由廣州到港，預計會多逗留數天才回去。