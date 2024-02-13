龍年｜旅遊業界指酒店新春入住率逾九成　倡增「打卡點」吸引旅客

今日為年初四，亦為農曆新年假期的尾聲。入境處早前預計今個農曆新年假期，會有超過750萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。旅遊促進會總幹事崔定邦今（13日）表示，農曆新年期間，整體酒店入住率有超過9成，部分較平價的酒店都爆滿；至於留港的旅客，平均逗留超過3天。



香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍亦指，新春期間全港賓館入住率達到9成至9成半，惟是價錢較疫情前便宜，約為七折。他承認，內地社交網站有不少即日來回香港旅遊攻略，對過夜旅客人數的確有影響，倡增「打卡點」吸引旅客。



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近日不少內地社交平台如「小紅書」等都推介即日來回來港旅遊，不少人憂心此會影響本港的酒店業。不過，旅遊促進會總幹事崔定邦今在港台節目《千禧年代》就表示，農曆新年期間，整體酒店入住率有超過9成，部分較平價的酒店都爆滿。他又指，初一花車巡遊和初二新春煙花匯演分別有超過10萬和18萬人次內地旅客訪港，而新春期間每日約有200個內地旅行團到港，但數目上仍未及疫情前平均每日約300個內地旅行團。

他亦指，選擇留港的旅客中平均逗留香港超過3天，部分之後轉到澳門，相信本港舉辦盛事，尤其傳統節慶，有助吸引世界各地旅客來港。

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍同樣指，新春期間全港賓館入住率達到九成至九成半，不過價錢較疫情前便宜，初二晚房價約為600至700元，為疫情前七折。他同意，現時內地不少即日來回香港旅遊攻略，對過夜旅客人數有影響，期望本港有更多「打卡點」吸引旅客。