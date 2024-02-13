龍年｜初三赤口逾20萬旅客訪港輸澳門　4.1萬港人過大海致勝關鍵

踏入龍年，大年初三（12日）赤口不宜拜年，出行人數見上升。入境處錄得20.7萬名入境旅客，數字與年初二的相約，惟昨日入境旅客中，內地客有18.5萬人次，佔整體入境旅客89%，較年初二的略升，再創去年除夕12月31日後的高峰。



不過，毗鄰的澳門「更勝一籌」，昨日旅客數字為217,541人次，較去年年初三的90,317人次多逾一倍，亦較本港昨日入境旅客207,789人次多逾9,000人次，「歸功」於有4.1萬港人到「過大海」到澳門玩。



同日，港人出入境數字錄73萬人次，其中出境及入境分別錄約36.7萬及約36.8萬人次。在港人出境數字中，有約26萬人次經不同口岸北上。



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根據入境處數字，昨日年初三（12日）南下內地客錄得185,662人次，比年初二的183,674人次略升，亦是繼去年12月31日除夕195,888人次後，再次出現高峰。若與2023年有限度通關比較，去年大年初三內地訪客只有16,420人次，今個大年初三較去年升11倍。

昨日訪港內地客中，經高鐵訪港有逾4.1萬人次，羅湖口岸有近3萬人次，落馬洲支線及深圳灣分別有約2.7萬人次、及2.2萬人次。

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就出境數字，昨日內地客有3.6萬人次經羅湖回內地，至於24小時通關的深圳灣，就有約1.9萬人次。

至於昨日下午一度非常繁忙的港珠澳大橋口岸，則有約1.9萬人次的內地客經此口岸來港，同時有約2.9萬人次經港珠澳大橋回內地。

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澳門初三有逾21萬人次旅客入境

毗鄰的澳門，昨日旅客數字為217,541人次，較去年年初三的90,317人次多逾一倍，亦較本港昨日入境旅客207,789人次多逾9000人次。惟訪澳的內地客昨日為163,766人次，仍較訪港內地客185,662人次，少2.1萬人次。

入境處數字也顯示，昨日香港居民出入境數字錄73萬人次，當中出境及入境分別錄約36.7萬及約36.8萬人次。

在港人出境數字中，2.6萬人次經機場離港；有約26萬人次經不同口岸北上，是自年三十（2月9日）以來最多港人北上的一日，其中最繁忙為落馬洲支線約7.8萬人次，羅湖口岸則有約7萬人次，深圳灣也有4.5萬人次。