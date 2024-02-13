情人節｜北上熱潮持續　飲食業呻訂座率僅3成　擬推大平賣救亡

明日（14日）是情人節，不少本港食肆都推出優惠吸金。記者向數間設有情人節套餐的餐廳查詢，發現大部分情人節套餐價錢人均消費約為500至1,000元不等。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受港人北上熱影響，加上經濟不明朗，估計今年情人節餐飲方面的預訂數字按年跌一成。有經營日式食肆的業界呻，今年訂座率僅3成，擬推大平賣救亡。



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記者今日向數間設有情人節套餐的餐廳查詢，大部分情人節套餐價錢人均消費約為500至1,000元不等。雖然大部分仍有位置可供預約，不過晚上七時至九時此段黃金時段均已全額預訂，更有餐廳當日只有中午時分仍有位置可以預訂。另外，有餐廳則指要等到晚上10時半才有位置可預訂。

有經營中式及日式食肆的香港餐飲聯業協會會董陳強則表示，中式食肆的生意較預期中好兩成至三成，雖然中式食肆以往並非市民情人節熱門選擇，但今年有在餐廳推出情人節套餐，亦會按客人需求安排食物，如有客人要求煮牛排，「諗到咩方法就做，搵多一單得一單。」

他續指，由於當日仍為農曆新年，加上當日是公眾假期的首日，故亦有不少公司訂桌與員工聚餐。

至於日式食肆方面，他則形容情況比去年還慘淡，指自己過去有三間日式餐廳，現今已關閉了兩間。他續指，情人節當日訂桌只有約三成至四成，並不是太理想，估計受港人北上消費，加上情侶會較多選擇浪漫的西餐有關。他續指，為吸客將推大平賣，如以優惠價出售海膽及拖羅等。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／林靄怡攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，業界人士會設法減價吸引食客，惟估計今年情人節餐飲方面的預訂數字，會比去年跌約一成，「舊年好多酒店、西餐廳都相當爆滿，但今年就相對差少少。」

他解釋，受港人北上影響，加上本港經濟較差，即使市民留港亦會選擇一些較為經濟實惠的套餐，料情人節當天的生意額，會由去年的4.3億元跌至4億元。他補充，該數字已將內地客來港的因素考慮。

今情人節結婚愛侶180對

至婚宴方面，據入境處數字顯示，已遞交擬結婚通知書並打算於今年2月14日登記結婚的愛侶共有180對，較去年的246對減少。他表示，雖然當日辦婚宴的人不多，但自己亦曾與主要辦婚宴的酒樓談過，指今年結婚辦婚宴的人數不少，料已恢復至疫情前的九成。