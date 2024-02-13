情人節｜適逢初五部分未開工　花店訂單變差　抗北上消費不敢加價

農曆新年連假將於今日（13日）結束，明日（14日）既是年初五亦是情人節，有花店的行內人士預計，仍有不少上班族未開工，送往辦公室的情人節花束生意較差，港人在新春連假外遊亦影響訂單。



不過，有花店已收到五、六十份訂單，主要來自長情的熟客，一束99枝玫瑰花仍有市場需求，售價維持4000餘元。有店員表示，因港人北上熱潮未敢加價，「依家幾多小紅書，幾多北上，你夠唔夠膽貴？」以及向厄瓜多爾進口玫瑰，以優質抗衡內地平價花。



▼2月12日 花墟店舖由銷售年花轉售情人節花束▼



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收60位熟客訂單 丈夫每年贈妻子顯長情

旺角花墟其中一間花店店員何先生表示，情人節臨近，最熱賣品種當屬玫瑰花，昨日（12日）已接到一張99枝玫瑰花的訂單，價錢大約4千多元，價格與往年維持不變。該花店以批發生意為主，不擬與其他花店競爭，故每年只限接五、六十份熟客的訂單後便會截單，與往年情況一樣。他表示，客人都是向妻子獻花的丈夫，「每一年都係固定咗，好長情。」

花店店員何先生稱今年花價保持與往年相約的價格，「依家幾多小紅書，幾多北上，你夠唔夠膽貴？」（蘇煒然攝）

不少公司年初八後上班 花店業內料生意減少

今年情人節適逢年初五，剛好是農曆新年連假後的首個上班日，不過何先生就指訂單可能會受影響而減少，他聽聞其他花店行家稱預期生意會差一些。他舉例指，在荃灣的工廠區很多上班旅尚未開工，部分人在初八或往後才上班。

因北上潮未加價 進口外國花束作競爭

至於市價，何先生稱保持與往年相約的價格，「依家幾多小紅書，幾多北上，你夠唔夠膽貴？」他稱，因為運輸成本較往年增加約一成，故利潤降低，並認為若再加價會很難與內地競爭。不過，何先生指，公司專門進貨來自外國，如厄瓜多爾進的玫瑰，認為是內地無法頂替的優勢。

▼2月12日 花墟店舖展示情人節的玫瑰花束▼



港人新春外遊 花店難料銷情

另一間花店的店員周太表示，有許多市民都出外旅遊，尚未回港，較難預料情人節的銷情。她續指，雖然成本貴，但今年的市價與往年一樣，因「香港經濟差咗，個個都想買平（嘢）。」

花店店員周太表示，有許多市民都出外旅遊，尚未回港，較難預料情人節的銷情。（蘇煒然攝）

逛花墟情侶：北上人多費時 寧願留港選購

與男朋友經過花墟順道逛逛的周小姐稱，今年的鮮花款式及價錢與往年相約，但留意到更多櫻花的款式。對於北上買花，她認為內地的花較便宜、種類較多，源頭種植會較多。雖然鮮花由內地運至香港後會抬高花價，不過她會留在香港選購，因北上人多擁擠又費時，「你嚟嚟去去都要時間，人多同埋。」