賀歲盃｜球迷感值回票價　指球星落力踢波：唔似上次美斯咁

睽違四年的賀歲盃今日年初四（13日）於下午5時在香港大球場舉行，入場人數多達約兩萬人，比賽期間場內歡呼聲如雷灌，氣氛熱烈。球賽於晚上約7時結束，有球迷離場時形容球賽氣氛熱烈，「唔似上次美斯咁」，認為值回票價，「梗係值啦，全部出哂嚟喎，十球波喎」，指雙方入球總數。



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比賽期間場內歡呼聲如雷灌，氣氛熱烈，入場人數多達20,340人次，世界明星隊大勝香港明星隊7比3。球賽於晚上約7時結束，球迷陸續散去。

市民興奮感值回票價：5球都喺我哋呢邊入

花費2,000多元，4人入場的陳先生認為球賽氣氛十分良好，他感到好開心，「佩奧爾好波，好落力鏟咗幾球。」他的兒子則支持迪比亞路，亦都看得十分開心，「5球都喺我哋呢邊入！」。他們都認為賀歲盃舉行得不錯，「唔似上次美斯咁」，「梗係值啦，全部出哂嚟喎，十球波喎。」他特別讚賞一位球員，「佩奧爾都好落力，落地鏟咗幾球波啊。」

陳先生亦有感「美斯事件」可能對賀歲盃盛事有影響，讓市民對國際球星失信心，導致較少人入場，「美斯場波搞得好嘅話，可能賀歲盃會有3萬人入場，依家得2萬幾坐唔爆。」

陳先生與兒子在散場時仍感興奮，認為球星落力好波。（鄭子峰攝）

與太太一同觀看賽事的梁先生，認為兩隊伍的表現都很落力，花費600元購買球賽門票，「今次值回票價，因為大家都開心嘅睇到場波，都非常之好。」被問及會否擔心有球星缺席，他表示沒有，因支持香港足球，亦為賀歲盃，是香港傳統，所以無論如何也會來支持。

對於發生美斯事件後，香港是否仍有能力成為「盛事之都」，他認為「其實香港有好多有心嘅人，無論係足球，或者其他體育盛事都好，大家有心舉辦嘅話，都可以做得非常之好。」

球迷李先生大讚「場波都好精彩」，認為值回票價，「睇到自己鍾意嘅球星落場踢係一件比較開心嘅事。」他表示，喜歡普魯爾有十年之久，欣賞其防守技術很厲害。另外，他稱因搶不到票而沒有觀看月初的舉行的國際邁阿密訪港球賽，不過曾擔心喜歡的球星會缺席，但因一直追蹤普魯爾的社交媒體帳戶，對方未有聲稱自己受傷，故不會太擔憂。他認為普魯爾退役許久，但仍能維持良好的表現，香港有能力成為盛事之都，認為政府要多留心審視主辦方。

此外，在港生活、工作20年的外籍人士Stephen，今天主要帶女兒觀看她人生第一場球賽。他雖不熟悉香港隊，但仍認為港隊表現不俗，整體上是一場精采的球賽。

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