賀歲盃｜10個入球點燃球迷集體回憶　李華度妙射入死角全場歡呼

賀歲盃大年初四（13日）在香港大球場上演，由「世界明星隊」鬥「香港明星隊」，港外名宿合演好波娛賓，吸引逾20000名球迷入場。

這場比賽事先張揚與一眾退役巨星獨立簽約，上陣時間有保證，果不其然，正選陣容已粒粒皆星，眾星更即場簽名令球迷相當受落，不單為球迷帶來滿滿集體回憶，李華度在完半場前一記世界波引爆全場歡呼、韋拿展現旺盛射門欲、香港明星隊也以3個入球回敬，合力炮製10個入球娛樂球迷。



賀歲盃賽前氣氛已相當熱烈，有別於早前國際邁亞密訪港大部份球迷都為美斯而來，今仗球迷背景各異，球迷都穿起不同年代、不同球星印字的球衣，由香港的陳肇麒、陳偉豪、山度士到人氣極盛的托迪、西班牙一代巨星佩奧爾、韋拿、巴西球星李華度，令人眼花遼亂；加上有男團MIRROR成員AK和Jer賽前演出，亦有不少粉絲拿着打氣道具支持偶像，氣氛一片歡樂。

賽事正選陣容亦沒有令球迷失望，佩奧爾、文迪達、韋拿、迪比亞路、李華度、托迪都正選上陣，香港明星隊的范俊業、歐偉倫、山度士、李健和、陳肇騏、陳偉豪也是耳熟能詳，球員出場時歡呼聲不絕。

賀歲盃：「世界明星隊」賽前大合照。（袁志浩攝）

雖是表演賽、大部份球員都已退役，但世界明星隊和香港明星隊都沒有欺場，賽事早段速率絕不低，控制大局，10分鐘便有出現一次巨星配合，佩奧爾直傳予迪比亞路落底傳中，交給李華度射入打開紀錄。西班牙鐵衛佩奧爾鎮守的後防也滴水不漏，總能截下香港明星隊的攻勢。

托迪在21分鐘也顯示功架，他在禁區右角接應李華度分波，隨即右腳扯入龍門，領先到2：０。27分鐘出現第三個入球，文迪達推左走右殺入禁區形成單刀，推過范俊業，「豬仔」回身再救到，但文迪達再施「Chip射」入網。

李華度（左）先開紀錄。（袁志浩攝）

+ 4

36分鐘，香港明星隊獲得第一次中目標射門，陳偉豪中路勁射，被占士橫身接實。39分鐘，歐偉倫為香港明星隊在禁區左側頂搏得十二碼，朱兆基主射又被占士接到。

+ 2

上半場補時階段，出現球迷引頸以待的一幕，李華度在禁區內右側背向龍門，鞋底一搓、踩定皮球，他轉身望一望門框便起腳，皮球高墜吊入右上死角，成為個人今場第二球，全場球迷嘩聲四起，世界明星隊半場領先4：0。

換邊後，首次入球的是香港明星隊，梁振邦補射入網成功破蛋，再次令全場球迷興奮不已，齊聲以「We are Hong Kong」打氣，主場氣氛一時間極為濃厚。香港明星隊陣中，安基斯、陳偉豪、陳肇麒、朱兆基等仍在港甲落班的前港超兵兼港隊代表，加上梁振邦、歐陽耀沖等，偶爾施展腳法和射術，也獲球迷熱烈起哄。

賀歲盃：香港明星隊取得入球，引來全場球迷熱烈打氣。（葉詩敏攝）

今場正選上陣的韋拿，身形保持得極佳，比賽中也不斷如當年般在左路嘗試突圍，也頻頻展現作為射手的射門欲，但一是不中目標、一是被門將救到，一直無法取得進帳，縱使已退役，仍無減他的爭勝欲望。下半場比賽節奏放慢，63分鐘摩連迪斯胸口回後，全場多次起腳都無果的韋拿在禁區頂接應一射，皮球省中蘇偉泉再入網，終讓這位2010世界盃金靴取得入球。

賀歲盃：韋拿發揮射手本色，射門意欲極為旺盛。（袁志浩攝）

但韋拿仍未滿足，70分鐘一次遠距離吊射，被葉鴻輝接住，這位現役港隊門將也不忘「的波」搞搞氣氛。75分鐘，皮利斯乘葉鴻輝走得較出，施展笠射得手，世界明星隊領先到6：1。

77分鐘，主隊再取得一個入球，香港明星隊翼鋒李康廉在禁區左側接應直傳，雖然佩奧爾立刻舉手示指他越位，但康廉轉身燙射遠柱入網；僅兩分鐘後，韋拿接應皮利斯短傳在禁區頂再一次起腳，皮球從葉鴻輝腋下彈入網窩，比數改寫成7：2。81分鐘，托迪施遠射，皮球在楣頂僅僅掠過，安基斯「壓哨」單刀射入全場最後一球。最終世界明星隊以7：3擊敗香港明星隊，一共10個入球，相信入場球迷相當滿足。