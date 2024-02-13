賀歲盃︱超豪華群星陣容維港前合照　佩奧爾賽前遊覽香港兼睇煙花

今年大年初四（13日）上演的賀歲盃陣容星光熠熠，賽前馬達拉斯和大衛韋拿分別上載一張群星大合照，眾人以維多利亞港為背景，拍下這張陣容極豪華的照片。

合照中的球星全是家傳戶曉的名字：意大利2006年世界盃冠軍成員托迪、迪比亞路、馬達拉斯；巴西巨星李華度、門將祖利奧施薩；西班牙的佩奧爾、大衛韋拿、摩連迪斯、文迪達；阿根廷「巫師」華朗；荷蘭球星史奈達；還有皮利斯、施維斯達、大衛占士、希比亞和堤亞高文迪斯。



一班退役球星雲集香港踢賀歲盃，大家認得多少個？（Instagram）

眾人雖然均已退役，但全是昔日巨星，這張維港前的大合照可謂「有今生，無來世」。事實上，這班球星近日訪港由踏足香港國際機場一刻起，已十分忙碌，先是回應接機球迷的簽名和合照要求，繼而馬不停蹄分批出席活動。

一班球星周一（12日）早上出席賀歲盃記招後，托迪、史奈達、佩奧爾、韋拿、希比亞和施維斯達旋即趕往將軍澳的香港足球總會足球訓練中心與小朋友一起踢波，當中佩奧爾對着小球員即展現燦爛笑容，韋拿更負責守龍門，氣氛相當歡樂，連同樣在足球訓練中心另一場地的理文球員，都聞聲前來「集郵」。

至於馬達拉斯、祖利奧施薩及皮利斯則前往沙田馬場睇馬，更獲香港賽馬會行政總裁應家柏親自接待，並小注怡情，皮利斯更上載一張在馬場內與「財神」的合照。

皮利斯上載一張在馬場內與「財神」的合照。（皮利斯IG）

當中巴塞隆拿前隊長佩奧爾更上載多張遊覽香港各處的照片，包括他到中環石板街的攤檔前留影，在尖沙咀半島酒店前「打卡」，以及一張在灣仔海旁對開以高角度拍下的煙花照，相信是他在酒店房間內觀賞年初二煙花匯演時拍下。