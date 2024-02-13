賀歲盃｜港人捧球星　求美斯回水球迷不擔心重演：點都有一個落場

因疫情睽違四年的賀歲盃，今日年初四（13日）回歸，下午5時將在香港大球場舉行，香港明星隊對戰世界明星隊。有美斯球迷今日亦到場觀賽，並不擔心重演球星缺陣，「有17個球星，點都有一個落場，唔駛擔心，大家開心。」



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本月4日國際邁阿密在同一地點大球場，跟香港隊展開表演賽，主將美斯最終沒上場迎戰，當場惹來球迷不滿，事件持續發酵多日，終於在年三十（9日）以主辦方Tatler Asia宣布回水一半予球迷，爭議暫告一段落。事隔九日，大球場今午二時許所見，附近街道的擠滿球迷，準備提早入場觀賞賀歲盃。

14歲的賴同學就是周前在大球場失望而回的其中一人，當日他花費2.980元購買門票，就為觀看美斯落場踢球。對於主辦方「回水」一半，他認為「冇得話唔滿意，都要接受係退一半，入嚟都係睇到美斯個真人啦。」他期望今日所有球員都可以落場，球迷能享受觀賽，他很喜歡大球場的氣氛，能與球迷會打氣。

他稱，不擔心這次球賽會有球員缺席，「因為都退晒休吖嘛，嚟香港都係踢下波啊，同啲球迷showcase球技。」他最喜歡香港隊隊長葉鴻輝，購買了四百多元的門票，與兩位朋友一起來觀賽。

另一位想看美斯踢球的楊同學，花費四千多元購買門票，雖然美斯缺席而失望。對於「回水」亦可接受，「冇辦法，佢唔會返嚟再踢。」不過他希望今日的球賽，「所有球星都會上場，同埋踢到一場好波。」

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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陳先生亦是「苦主」，他期望今日的球賽「最緊要開心」，以及看見巴塞球星，「有17個球星，點都有一個落場，唔使擔心，大家開心。」他已忘記當日花費多少購票美斯，笑稱：「唔記得，唔想記得，哈哈。」對於「回水」一半，他仍未能接受，「想睇場波，多個回水。」