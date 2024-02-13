賀歲盃「世界明星隊」陣容星光熠熠，半場已領先「香港明星隊」4：0，半場休息期間，曾效力南華的鄭兆聰訪問前隊友歐偉倫，並問了他一個有趣問題：「如果有個單刀，你會傳定射？」



賀歲盃︱鄭兆聰半場訪問歐偉倫：「如果有個單刀，你會傳定射？」。（直播截圖）

「世界明星隊」陣容星光熠熠，巴西「左腳王」李華度梅開二度，當中他在完半場前以鞋底一搓、踩定皮球，他轉身望一望門框便起腳，皮球高墜吊入右上死角，精彩得全場觀眾齊聲歡呼。李華度的兩個入球，加上「羅馬王子」托迪、文迪達各入一球，「香港明星隊」半場落後4球。

為電視台旁述的鄭兆聰半場訪問「香港明星隊」前鋒歐偉倫，他先問昔日南華隊友，今仗對哪位外國球星最有印象，歐偉倫回答說，「一定是李華度，他完半場前那記入球盡顯功架」。不過數到最欣賞的一位，他則指是托迪，認為對方即使年紀大了，但球技仍然出眾。

賀歲盃：「世界明星隊」賽前大合照。（袁志浩攝）

「如果有個單刀，你會傳定射？」

最後鄭兆聰問了歐偉倫一個有趣問題，「一陣下半場如果有個單刀，你會傳定射？」這個問題源於歐偉倫的經典「單刀橫傳」事件，當年也是在賀歲盃中發生。2002年賀歲盃港聯對洪都拉斯，歐偉倫接應隊友基夫後傳單對單面對守門員，可是他沒有起腳而選擇向左橫傳給謝利，結果港聯0：1敗陣，這一幕自此被球迷戲稱為「單刀橫傳」。

鄭兆聰幽前隊友一默，歐偉倫不以為忤，笑着回應：「下半場我連踢都踢唔到呀」，指自己上半場已筋疲力盡，下半場或無力繼續踢，根本不存在橫傳或射門的假設問題，巧妙化解這個尷尬提問。歐偉倫隨即認真地指，上半場有球幾乎有機會，可惜未獲判十二碼。他大讚「世界明星隊」眾星球技，這場賀歲盃現場氣氛熱烈，球迷大玩人浪，球員、球迷均很享受。

李華度（左）先開紀錄。（袁志浩攝）

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