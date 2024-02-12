澳門年初三花車煙花匯演　截至下午吸客19萬　比香港同時段多2萬

踏入年初三（12日），內地居民在與親友拜年及相聚後，開始出遊。澳門治安警晚上公布，截至下午5時，入境旅客近19萬人次，已比年初二全日多約.7萬人。香港方面，入境處資料顯示，截至下午4時，則有17萬旅客人境，到晚上9時才升至近20萬，可見澳門今日前段稍勝香港，多出約2萬人次。▼2月12日 澳門舉行花車巡遊及煙花匯演▼



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截至下午4時有17萬旅客入境香港

內地今年春節假期由年初一（10日）至年初八（17日），前後共八日。香港及澳門在新正頭都有舉行花車巡遊及煙花匯演，對內地旅客有一定吸引力。香港年初一及二共有33.5萬名內地及其他旅客入境，而澳門則吸引28.5萬人次的內地、香港及其他旅客共到訪。

入境處統計顯示，今日截至下午4時，約63萬人次經各口岸進出香港，入境人次約為26萬人次佔40%，出境人次約為37萬人次佔60%。主要經羅湖口岸、落馬洲支線、西九高鐵站入境。截至下午4時，入境內地旅客佔155,848人次，其他旅客則有15,090人次，合共17萬。

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澳門截至5時有近19萬人入境

澳門今晚8時起先後舉行花車巡遊及煙花匯演。澳門治安警公布，截至下午5時，經各口岸出入境總數約有40萬人次，其中入境人次25.8萬，主要經關閘、港珠澳大橋和青茂口岸入境。撇除當地居民，來自內地、香港及其他地區旅客佔近19萬人次，比昨日年初二全日16.3萬人次，已超出約2.7萬人次。出境旅客則為 6.5萬人次。

不過兩地截數時間不同，港比澳門早一小時。根據入境處至晚上9時的數字，入境旅客升至近19.88萬人次，未知最終是否高於澳門。

截至晚上9時，入境處共錄得逾96萬人次出入境。入境人次佔44.3萬，其中17.8萬人次為內地客，出境則有51.7萬人次，其中35.5萬人次為香港居民。

出入境管制站中，經羅湖口岸出入境人次最多，有17.5萬人次；其次是落馬洲支線，錄得16.8萬人次；港珠澳大橋亦有14.3萬人次出入境，其中出境人次為86,085，佔六成。