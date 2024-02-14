港珠澳大橋珠海口岸人流連續兩日破紀錄　港口岸昨錄17萬人創新高

港珠澳大橋邊檢站公布最新數字，昨日（13日）年初四經大格珠海公路口岸出入境客流達到14.4萬人次，超過前日（12日）年初三的13萬人次，連續兩日創下通車以來新高。昨日單日出入境車流亦首次超過1.8萬架次，創下全國各口岸單日出入境車輛最高記錄。初一至初四（10至13日）珠海口岸為45.5萬人次進行清關，當中72.3%屬來往香港及珠海旅客。



另外，據香港入境處統計，港珠澳大橋香港口岸昨日錄得17.14萬次出入境記錄，為疫情通關以來新高。



▼2月13日早上 港珠澳大橋口岸▼



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港珠澳大橋邊檢站今日（14日）公布新春期間最新數字，指昨日經大格珠海公路口岸出入境客流達到14.4萬人次，超過前日年初三的13萬人次，連續兩日創下通車以來新高。昨日車流則首次錄得超過1.8萬架次，創下全國各口岸單日出入境車輛最高記錄。

據邊檢站公布，年初一至初四（10至13日）大橋珠海口岸為45.5萬人次進行清關，當中72.3%屬來往香港及珠海旅客。

至於車流方面，年初一至初四有4.3萬架次港澳單牌車經大橋珠海口岸出入境，佔總車流量的71.8%。

另外，根據香港入境處數字，港珠澳大橋香港口岸昨日錄得17萬1,419次出入境記錄，為疫情通關以來新高。其中入境錄9.6萬人次，亦是疫情以來新高，出境則錄7.6萬人次。前日年初三則錄9.5萬人次出境，創下通關以來記錄。