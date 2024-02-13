龍年｜港珠澳大橋旅客初四續抵港　運輸署料下午回港高峰籲早安排

港珠澳大橋口岸昨日（12日）上午出境繁忙，是日（13日）大年初四早上，記者所見出境人流不多，大致有序。入境人流則明顯較多，時至中午在口岸外的巴士站有部分路線，包括前往尖沙咀的A21、A25均大排長線，目測甚至需要排上一小時以上才能上車，仍無礙這批旅客在太陽底下等車。



有重慶旅客就表示，與家人在新年期間到過深圳、珠海遊玩，今天短暫留港一天；也有數度來港的珠海旅客稱，今天才有假期來港，預料只會來港購物、四處閒遊，並沒有心儀目的地。



運輸署表示，今日下午稍後時段開始將有較多跨境旅客及車輛使用港珠澳大橋回港，呼籲旅客及司機盡早規劃行程。署方已要求行經大橋的各交通營辦商加強服務，應對旅客的高峰時段。



▼2月13日早上 港珠澳大橋口岸▼



+ 7

內地旅客深珠港澳四天遊

來自重慶、一家四口來港的張小姐指，自己與家人從年初一起，已分別到深圳、珠海旅遊，預計今次來港遊玩一天，翌日再到澳門。

首度來港的她就指，事前有在「小紅書」、「抖音」上查看「香港攻略」，預計會先到尖沙咀用膳、再到附近購物，並到維港「打卡」；最後再搭天星小輪到港島摩天輪；明天再到澳門。

她續表示，一家四口入境時有做功課，已知道香港消費水平較高；惟沒有意識到香港多以現金交易，故只在關口提款了500元，剩下都打算透過電子支付方式解決。

沒料香港多用現金交易

雖然行程滿滿又有所準備，但巴士站的人龍卻令她始料未及。張小姐稱，原來打算搭A21前往尖沙咀，但排隊的人龍已經排至好幾個巴士站牌外，終令她與家人轉排另一條A25巴士線。

珠海旅客逗留兩天

數度來港的珠海旅客劉先生和謝小姐就透露，日前從外省回到珠海探親，趁着假期空檔來港旅遊，預計會在兩天後返回內地。

排隊等候A25的二人表示，今次來港沒有特別目的，只打算「四處走走」，有心儀貨品才會購買；所以即使知道可以轉乘港鐵，但仍然選擇排上一小時等候巴士。

不過據記者觀察，前往市區的巴士線中，其實只有東涌的B6、途經尖沙咀的A21、A25有出現大排長龍的情況，5至10分鐘已有一班車埋站；相反其他路線則只有寥寥數人。