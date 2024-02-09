1.18億六合彩新春金多寶貼士｜情人節攪珠　7個幸運號碼全屬單數

龍年將至，橫財機會來啦。馬會將於下周三、即2月14日年初五情人節舉行六合彩新春金多寶攪珠，估計10元一注獨中頭獎，可獲高達1.18億元。



新春金多寶至今共舉行過36次，馬會統計顯示，當中攪出最多次為「29」號，其次是「3」及「11」號，再而是「5」、「19」、「37」及「43」。這些號碼可稱為「幸運號碼」，剛巧全是單數。



▼2023年1月26日 8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼



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新春金多寶金多寶有8500萬元

兔年最後一次攪珠周四晚（8日）舉行，頭獎半注中（即彩票買5元一注），得到頭獎派彩金額34,474,930元的一半過肥年，餘下一半撥入多寶。本周六（10日）年初一及下周二（13日）年初四不攪珠，罕有定在下周三(14日)年初五晚才舉行，是龍年首次攪珠。彩票已開始發售，截止售票時間為攪珠日晚上9時15分。

馬會表示，六合彩新春金多寶攪珠將有8,500萬元金多寶，連同投注金額撥出的彩金，若以10元一注獨中，估計可得1.18億元過肥年。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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「29」號共攪出10次 成新春金多寶最旺號碼

下周三攪珠當日為情人節，不知會否特別旺2及14號？馬會的紀錄顯示，該兩個號碼都不是新春金多寶幸運號碼。

六合彩新春金多寶自1986年來，至今共舉行過36次，當中「29」號共攪出過10次，次數最多；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次，這些號碼可稱為「幸運號碼」，剛巧全是單數。

六合彩新春金多寶「幸運號碼」。（馬會圖片)

十大幸運投注站

十大幸運投注站，中環士丹利街仍以47次居首。（馬會圖片)

2019年一張「5膽拖全餐」獎券中新春金多寶頭獎

根據馬會統計，近10次新春金多寶攪珠，2012及2015都無人中頭獎，其餘八次則共有18位幸運兒中頭獎。

有12位幸運兒以複式中頭獎，主要是買7或8個號碼複式彩票，2019年7位幸運當中，則有一張14個號碼複式自選獎券中獎，惟只買5元一注，屬「半注中」，獎金比10元一注中減半；2019年尚有一張5膽拖全餐自選獎券中頭獎，以440元贏得1,666萬元。餘下5張頭獎彩票，則均是俗稱「電腦飛」的6個號碼單式運財獎券。

近10次六合彩新春金多寶中頭獎彩票。（馬會圖片)

馬會表示，顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元投注，購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，但每注獎金均減半。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

