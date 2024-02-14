新春金多寶2024六合彩｜1.18億頭獎今攪珠　幸運號碼及投注站一覽

六合彩新春金多寶｜【金多寶六合彩/六合彩金多寶2024/新春金多寶 2024/新春六合彩】2.14情人節加龍年大年初五與愛侶歡度浪漫時光之餘，今晚（14日）亦有橫財機會，更隨時誕生歷來六合彩頭獎最高派彩得主。



六合彩新春金多寶今晚9時30分攪珠，將有8500萬元金多寶，若10元一注中頭獎，估計派彩高達1.18億元，將會是六合彩推出以來最高紀錄。截至今早9時，新春金多寶2024總投注額已逾1.5億元，今期攪珠今晚9時15分截至售票，7大新春金多寶幸運號碼及10大幸運投注站一文看清。



▼2023年1月26日 8000萬六合彩新春金多寶售票情況▼



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六合彩新春金多寶2024｜六合彩截止投注時間

．日期：2024年2月14日（星期三）



．截止投注時間：晚上9時15分



．攪珠時間：晚上9時30分



今晚9時15分截止投注 截至早上9時投注額逾$1.5億

六合彩新春金多寶攪珠今晚9時30分舉行，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.18億元，各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台的截止售票時間為今晚9時15分。截至今早9時，新春金多寶2024總投注額已逾1.5億元。

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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「29」號在新春金多寶老是常出現 36次攪出10次

翻查資料，六合彩新春金多寶自1986年來，至今共舉行過36次，當中「29」號共攪出過10次，次數最多；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次，7大新春金多寶幸運號碼全是單數。

10大幸運投注站 荃灣青山道及大埔廣場去年有進帳

龍年金多寶高達1.18億元頭獎獎金，根據馬會官網數據，全港十大幸運投注處如，當中排第三位的荃灣青山道及第八位的大埔廣場，去年均有頭獎進帳：

1）中環士丹利街（47次）

2）屯門市廣場（44次）

3）荃灣青山道（40次）

4）尖沙咀漢口道（39次）

5）上環干諾道西（38次）

6）觀塘廣場（37次）

7）九龍灣德福（35次）

8）大埔廣場（34次）

9）上水石湖墟（33次）

10）大埔廣褔道（30次）



10大幸運投注站

十大幸運投注站，中環士丹利街仍以47次居首。（馬會圖片)

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

