Chubby Hearts｜文藝盛事主席鄭志剛：提升「盛事之都」國際形象

適逢情人節，巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今早（14日）在中環皇后像廣場花園升起，市民、遊客紛紛來到打卡。活動是文化藝術盛事首個贊助的大型活動，該基金委員會主席鄭志剛感謝設計師Anya Hindmarch，指活動為香港注入正能量，相信今年的文藝盛事將一浪接一浪，進一步提升香港「盛事之都」的國際形象。



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巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今日率先中環皇后像廣場花園等4個地點升起，供市民在情人節打卡。

鄭志剛感謝國際著名設計師Anya Hindmarch、香港設計中心及相關政府部門，在他們的共同努力下，令Chubby Hearts Hong Kong活動順利展開，為今年一連串藝術盛事掀起序幕。

他又指，活動吸引到市民到訪各區打卡及遊覽，同時市民亦能樂在其中，為香港注入正能量。他預告今年的文藝盛事將一浪接一浪，進一步提升香港「盛事之都」的國際形象。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛感謝Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch，指活動為香港注入正能量。（梁鵬威攝）

行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、設計師Anya Hindmarch及Chubby Hearts Hong Kong設計及創意旅遊大使劉嘉玲，今早於皇后像廣場花園出席啟動禮，見證巨型紅心設計裝置升空一刻。

李家超及太太近11時到場，Chubby Hearts的設計師Anya 也陪伴在旁，並向他們介紹巨型紅心。李家超致辭首先恭祝各人農曆新年快樂，情人節快樂。