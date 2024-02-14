Chubby Hearts｜容海恩、姚柏良旺角打卡遇設計師｜政壇諸事町

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今日（14日）情人節登陸香港，除中環的巨型紅心，每日在香港不同地方也會有快閃紅心出現，快閃紅心今日其中一個出沒地正是旺角花墟，來買花，可以順道打卡。



兩名立法會議員新民黨容海恩及旅遊界議員姚柏良也現身旺角打卡，容海恩笑言今日未收到花，來「自製浪漫」買花送自己，途中「野生捕獲」Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch，當然來個大合照。



容海恩今在Facebook發帖文說她未收到花，自己走去花墟買花，笑言只屬於「路過嘅」，因今日情人節，決定「自製浪漫」買花送給自己，途中就遇上Chubby Hearts的快閃紅心，打卡之際就遇上一班朋友，包括立法會旅遊界議員姚柏良。

容海恩形容花墟氣氛好，很多市民來買花，她用600多元購入一束史牡丹。被問到會否再買給家人，她則說一束花已足夠分予孩子一齊玩，也祝家人、父母身體健康，「最緊要係大家甜甜蜜蜜、開開心心。」

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她續指，在鬧市中能有藝術品是好事，令花墟更有特色，也更應節，希望更多市民感受到節日氣氛，也令旅客體會到香港是盛事之都。

姚柏良則表示，這類特色活動非常重要，又指多些特色活動、打卡點可引起城中熱話，也有助留住旅客：「鍾意打卡嘅人可能走勻港九全新界，肯定要留多一兩晚。」他續指，今次活動是頭炮，希望隨著未來多些盛事舉辦，訪港旅客人數節節上升，「嚟個滿堂紅！」