電話詐騙最易中招是這年齡？｜近幾年，電話詐騙案件層出不窮，許多人認為不諳新科技的老年人會成為重災區，然而最新數據卻顯示，誤中電騙陷阱的受害人比率中，老年人士其實佔比不多，反而年輕一代更見高危？



電話詐騙案件層出不窮，青年一代反而更為高危？（網上圖片）

大數據顯示：80、90後年輕人受騙比例最高

日前中國移動公開了旗下「梧桐大數據」的最新資料，數據顯示，在電話騙案受害者中，「80後」佔比最高，達27.5%，而「90後」則緊隨其後，佔 24%，之後才是 70 後的 21.2%，與不少人的既定印象相去甚遠。

「80後」、「90後」佔了中招人士的過半比例（圖 中國移動）

專家分析，年輕人容易「中招」，主要有以下五大原因:

1. 急於求成，渴望賺大錢

2. 防騙意識差，輕信不會被騙

3. 社會經驗不足，分辨能力弱

4. 依賴通訊工具和科技產品，個人信息更易洩露

5. 騙子利用AI等新技術冒充親友，年輕人更易上當

購物消費詐騙最多、男性中招比例更高？

在電話騙案中，男性更易受騙（圖 中國移動）

在同一份數據資料中，還揭示了不少有趣的數據，首先在受害者性別比例方面，男性占55.2%，女性占44.8% － 不少男性用戶經常強調自己較為精明，但事實似乎並非如此。

目前主流的詐騙類型，以購物消費詐騙居首（圖 中國移動）

另一方面，目前主流的詐騙類型，以購物消費詐騙居首，其次是婚戀交友詐騙、平台詐騙、殺豬盤、冒充公檢法、假網站、網絡盜竊、招聘兼職詐騙等，各位不要輕易認為自己不會墮入詐騙陷阱，事關騙徒手法層出不窮，他們會利用人性的弱點，往往出其不意、讓受害人一步步陷入騙局當中，各位宜時刻警覺，並時常留意最新的防騙資訊。