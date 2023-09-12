上半年1529青年被捕增兩成　涉參與電話騙案　警向師生派防罪攻略

青少年為社會未來棟樑，惟若干涉法律，可能前途盡毀。警務處處長蕭澤頤表示，今年上半年因干犯刑事罪行而被捕的青少年有1,529人，較去年同期增加22.8%，他指出升幅與去年疫情犯罪數字較低，及今年社會復常有關。



蕭澤頤指，被捕的青少年中大部份涉及詐騙案，一共有217人，較去年同期多逾一倍，有部份青年受騙被利用參與電話騙案，或負責收取騙款。他又指，涉「洗黑錢」的青年同樣大增，共有113人，已超出去年全年數字。



警方今年再度出版《青少年罪行誌．師長攻略》，會針對相關罪行向學校宣傳，以防青年墮入違法陷阱。



蕭澤頤指，2023年上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年，一共有1,529人，較去年同期增加22.8%，不過仍較過去十年的平均數低。（黃偉倫攝）

蕭澤頤指出，2023年上半年因干犯刑事罪行而被捕的10至20歲青少年，一共有1,529人，較去年同期多284人，即增加22.8%，當中主要涉及傷人及嚴重毆打有232人、詐騙有217人和刑事毀壞有104人。

青年被利用參與電騙 外出收取騙款

他解釋，去年上半年香港仍受第五波疫情影響，被捕青年人數錄有記錄以來第三低，而過去十年的平均數字可見，被捕青年人數約1,700人，今年仍低於平均數。

雖然干犯嚴重毒品罪行被捕的青年人數，創過去十年的新低，只有99人，但涉詐騙案及「洗黑錢」的人數則上升。蕭澤頤指，去年同期只有102人涉詐騙案，相比下今年增加了115人，升幅超過一倍。他稱，青年每日花不少時間上網，可能接觸到不法分子，利誘他們工作詐騙，部份青年被利用參與電話騙案，或負責外出收取騙款。

《青少年罪行誌．師長攻略》重點防騙防洗黑錢

至於「洗黑錢」，蕭澤頤指今年上半年共錄得113名犯案青年，僅半年的數字已超越去年全年的被捕的87人，情況值得關注。他表示，調查顯示青少年被利誘借出銀行戶口予不法分子，相關詐騙活動有所增加。

警方去年推出《青少年罪行誌．師長攻略》，列出常見的青少年罪行，今年會再度出版。蕭澤頤指，上述兩類大增的犯罪行為，會納入教學重點。翻查該書，提到借戶口「洗黑錢」的情況，並指一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元，提醒不要借出銀行戶口。

警務處處長蕭澤頤（左）、警察公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文右為（右）（黃偉倫攝）

印刷5萬本攻略 另設電子版

詐騙方面，書中亦提到若有招聘廣告，指付千多或幾千元酬金，聘用人士做「收錢」工作，便絕對有可疑。假如干犯「以欺騙手段取得財產」，可判監10年；犯干「欺詐罪」更最高可判監14年。

警察公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文表示，市民旅遊時亦會有攻略，希望《青少年罪行誌．師長攻略》亦可成為家長、老師的攻略，以實際例子、問題，闡述青年罪案趨勢及犯案手法，以防青年墮入違法陷阱。他續指，已印刷5萬本攻略，本月發放予全港中小學、辦學團體和青少年服務機構，並會設電子版上載至警務處網頁。