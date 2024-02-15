消委會13款電磁爐評測　氣霸獲四星售$4300　贏惠而浦、伊萊克斯

消委會今日（15日）發布最新一期《 選擇》月刊，該會就市面上13款電磁爐進行火力及效能表現測試。結果發現，10款傳統雙加熱區型號的電磁爐中，售價4,280元的氣霸性價比高，總評分高於售價近8,000元的惠而浦及伊萊克斯電磁爐，在細項評分上，其省電程度及使用方便程度的評分亦高於另外兩款電磁爐。



消委會電磁爐｜13款樣本評測結果

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消委會就市面上13款雙頭及全區域電磁爐，進行火力及效能表現測試，這13款電磁爐售價由3,680元至21,300元不等，額定輸入功率則由2,800Ｗ（瓦特）至5,200W不等。

測試發現，在10款傳統雙加熱區型號的電磁爐中，德國寶、氣霸及樂聲牌電磁爐總評均獲四星評分，其中以氣霸電磁爐售價最低，僅售4,280元。

消委會電磁爐｜氣霸平近半 省電、方便度均勝

這款僅售4,280元的氣霸電磁爐，不止總評分高於售價近8,000元的惠而浦及伊萊克斯電磁爐，仔細比較細項評分，氣霸電磁爐在省電程度及使用方便程度兩方面，細項評分均高於惠而浦及伊萊克斯電磁爐。

消委會就市面上13款雙頭及全區域電磁爐，進行火力及效能表現測試。（消委會提供）

消委會電磁爐｜兩款區域型號獲四星

至於3款全區域型號電磁爐，Asko及西門子電磁爐總評均獲四星，不過，西門子電磁爐的售價高達2,1300元，而Asko電磁爐的售價則為18,580元。餘下一款飛雪電磁爐總評為三星半，售價則為11,800元。

如對比3款全區域型號電磁爐的細項評分，在安全程度、性能表現、及使用方便程度三方面，三款爐評分相約，評分差距較明顯的在於省電程度一環，其中Asko表現較出色，在該細項評分達三星半。

消委會電磁爐｜高評分清單

總評獲四星的傳統雙加熱區型號電磁爐：

品牌／型號／售價（港元）／聲稱原產地

德國寶／GIC-252DB／6,250／中國

氣霸／HY-2800GD1／4,280／中國

樂聲牌／KY-C223B／4,880／中國



總評獲四星的全區域型號電磁爐：

品牌／型號／售價（港元）／聲稱原產地

Asko／HI1355G／18,580／斯洛文尼亞

西門子／EX375FXB1E／21,300／西班牙



消委會電磁爐｜七成電磁爐未符火力控制國際標準

消委會測試結果也發現，在低火力控制一環上，只有惠而浦的細爐頭、Asko、西門子、及飛雪能符合國際標準要求，即另外9款、約七成電磁爐未符合要求，在慢火煮食時，油溫會飆升太急。另有6款電磁爐煮食時熱力分布不夠平均，或致食物煮熟程度不一，包括德國寶、氣霸、樂聲牌、德信、上將、尚朋堂。

此外，消委會指出，在10款傳統雙加熱區型號電磁爐中，以量得的加熱效率推算，只有德國寶、氣霸、樂聲牌、惠而浦與其標籤標示的級別相符，其餘的五款，包括：德信、上將、尚朋堂、伊萊克斯、及樂思的推算級別均較其標籤標示的低一級。消委會已將相關結果交予機電署跟進。

機電署指，已為相關型號安排獨立認可實驗所進行測試，結果顯示，尚朋堂及德信的電磁爐得出的熱效率，較能源標籤所顯示級別的熱效率要求為低，署方已將結果通知有關進口商，並正根據產品能源效益實務守則跟進。如有產品不符合標籤計劃的要求，其參考編號會從表列型號紀錄冊上刪除，並不得再在市場上供應。

在廠商回應方面，伊萊克斯的代理商指該型號經本港認可實驗室能源效益測試，結果符合機電署實務守則，並指消委會委託的實驗室測試結果和廠方測試結果之差別，有可能是因為量度儀器有別而引致。

樂思的代理商指，消委會結果屬個別事件，並認為測試結果出現差異，與同一標準在不同的實驗室採用不同的器材等有關，會進行內部測試，並盡量令測試型號產品在任何不同機構或不同測試方法下都能達到同一標準。上將的代理商則指，產品型號經認可實驗室測試，並經機電署審批為1級能源標籤。

據消委會數字，今年1月共接獲3宗電磁爐投訴，去年同期則沒接獲相關投訴。至於全年數字，2023年全年共接獲31宗電磁爐投訴，較2022年的45宗有所減少。