流感｜病毒活躍程度及入院率跌破基線　防護中心指不排除反覆波動

流感活躍度持續下跌，據最新一期新冠及流感速遞稱，流感病毒檢測陽性比率及相關入院率均跌破基線水平。一般而言，如兩者均低於基線水平，衞生防護中心會宣布高峰期結束，但防護中心指由於不排除會反覆波動，故會繼續密切觀察一段時間，以評估季節性流感在本港的情況。



至於新冠肺炎方面，新冠病毒病活躍程度亦有輕微下降，由前一周化驗所檢測到525宗陽性個案下降至419宗。



本港在一月初踏入冬季流感季節，不過自踏入高峰期後流感病毒檢測陽性比率及相關入院率持續向下。據最新一期新冠及流感速遞稱，流感病毒檢測陽性比率為4.90%，低於前一周的6.91%及基線水平的9.21%，至於公院入院率同樣跌破於 0.25 的基線水平，僅錄得0.23，亦少於前一周的0.38。

流感病毒檢測陽性比率及相關入院率均跌破基線水平。一般而言，如兩者均低於基線水平，衞生防護中心會宣布高峰期結束，但防護中心指由於不排除會反覆波動，故會繼續密切觀察一段時間，以評估季節性流感在本港的情況。另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為38宗，當中包括24宗死亡個案。至於兒童個案方面則錄得兩宗嚴重個案，沒有死亡個案。

新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微下降，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為419個，對比前一周的525個為低。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，最常見的變異病毒株為JN.1，佔86.5%，而XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本則為13.5%。