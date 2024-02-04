流感｜上周27成人重症74%死　許樹昌：新年轉冷或令病情反彈

現正冬季流感高峰期，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（4日）接受電台訪問指，上周有27名成年病人感染流感後引發重症，當中有20人死亡，比率達74%。他指農曆新年前天氣將再度轉冷，本港個案數量可能出現反彈，呼籲市民要注意個人衞生，有病徵則最好戴口罩及不要上班上學，並再次呼籲市民接種流感疫苗。



中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（4日）接受電台訪問指，農曆新年前天氣將再度轉冷，提醒本港個案數量可能出現反彈。（資料圖片）

20名死者中只8人有打疫苗 無打針幼童感染後現腦炎

許樹昌接受商業電台節目「政好星期天」訪問時表示，本港上月踏入冬季流感季節，上兩周起確診與入院人數有所下跌，估計與天氣回暖有關；然而上周仍有27名成年病人感染流感後引發重症，當中有20人死亡，比率達74%，其中只有8人接種過流感疫苗；另有未接種疫苗的幼童，在感染後出現腦炎。

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再籲人多擠迫地方佩戴口罩 高危組別應盡快打流感針

許樹昌提醒市民指，本周農曆新年前北風將至，天氣轉冷後，或令流感個案出現反彈；他又表示，目前本港主要流行的病毒為甲型流感的H3N2，其次則是乙型流感以及H1N1，而人多擠迫地方更容易感染流感，提醒市民有病徵時，最好佩戴口罩及不要上班上學；他又再次呼籲市民，尤其高危組別，應盡快接種流感疫苗。