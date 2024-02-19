財政預算案｜團結香港基金分析「旅客三不」挑戰　倡ICAC旁開Cafe

《財政預算案》將於2月28日公布，團結香港基金向政府提出一系列有關振興旅遊及零售業的建議。基金認為香港目前面對「旅客三不」，即不願來、不過夜及不回頭的挑戰，呼籲政府分為短中長期解決困難，例如短期內用最簡單「派錢」方式，參考澳門免費派隔日的車船票吸引旅客過夜；中期與內地商討「一周一行」或增加返回內地免稅額等相關政策；長期則發展香港獨特的旅遊體驗，以增強區內的競爭力。



內地旅客近年掀起名為「特種兵」的窮遊模式，團結香港基金副總裁葉文琪提出政府可增加獨特景點，如考慮將打卡勝地包裝成旅遊產品，以刺激他們的消費意欲。「可唔可以喺ICAC隔離搞個Cafe，又或者搞賣手信舖頭？令到本身唔使錢嘅活動，都可以盡量令佢使到錢。」



▼2月17日 內地春節長假最後一日廣東道現抓住掃貨尾巴人龍▼



+ 21

需針對「旅客三不」︰不願來、不過夜及不回頭

團結香港基金引述政府統計處數據指，香港四大經濟支柱中的旅遊業，至今復蘇進度未如理想，不論是佔本地生產總值的百分比（GDP）或是就業人數，同樣大跌約九成，分別由4.5%跌至0.4%，以及由25.83萬人降至2.96萬人。

惟對比疫情及社會運前的2018年，去年訪港旅客人次僅得3,400萬，相比當年的6,500萬，仍跌近一半。零售業銷貨價值數字，同樣受旅遊業影響，由當年的4,852億元，縮減至去年的4,067億元。

團結香港基金高級研究員土地及房屋研究主管梁耀昊（左）、副總裁兼研究部聯席主管水志偉（中）、副總裁兼研究部聯席主管葉文琪（右）發表振興旅遊及零售業的建議。（歐嘉樂攝）

團結香港基金分析指，本港旅遊業面對「旅客三不」的挑戰，包括不願來、不過夜及不回頭，政府需要解決一系列問題，例如內地旅客簽證手續繁複、盛事舉辦過於倉促、機票價格攀升、政府部門欠協調減弱盛事效果、節日期間酒店房價急升、香港景點老化、業界人手供應不足等。

促拓展「一周一行」、爭取提高內地居民北返免稅額上限

針對旅客「不願來」，團結香港基金表示，內地旅客首次赴港旅遊需要到人工櫃台辦簽證，等待7至20個工作日才可領證，建議與內地商討放寬旅遊簽證，拓展「一周一行」至內地多個城市。此外，兩地亦應商討放寬國際旅客經香港北上的限制，以及提高已凍結13年的內地居民入境免稅額上限，由5,000元增至3.5萬元，以鼓勵旅客消費。

旅發局辦抽獎送現金券 機管局降航空公司費用

至於香港方面，團結香港基金認為，旅費昂貴是削弱競爭力的原因之一，前往香港的機票，平均價格已由2018年的2,679元，增至去年的3,608元，上升34.7%。因此建議旅發局可舉辦「包吃包住」抽獎，或是向消費滿一定金額的旅客，贈送住宿交通等現金券；同時機管局可降低航空公司的停泊費、着陸費及客運大樓費等，以增強旅客來港的誘因。

過夜旅客人均消費$8212 不過夜僅$1278

對於不少旅客「不過夜」，團結香港基金對比2019年及2023年的數據，發現過夜旅客的人均消費升四成至8,212元，相反不過夜則跌三成六至1,278元，即香港需要主力吸引過夜旅客。惟基金指出，香港酒店節日期間房價飆升，Trivago酒店價格指數便顯示，香港一晚平均索價1,297元，高於東京、北京及台北，不利政府正打造的盛事經濟。

統籌業界推盛事套票、發放免費隔日車船費

團結香港基金建議，政府應部署盛事日曆，理順檔期創造最大的經濟價值，並把握每個宣傳機會，透過主要交通幹道、政府場地的外牆等推廣盛事。此外，亦要牽頭統籌業界推出「盛事加酒店及餐飲套票」，增加旅客過夜誘因，或是參考澳門早前的吸客優惠，發放免費隔日車船費，延長旅客留港日數。

▼2024年香港十大旅遊體驗▼



+ 5

旅行及觀光競爭力指數 對比鄰近地區僅香港排名下降

至於旅客「不回頭」，團結香港基金對比2008年及2019年的旅行及觀光競爭力指數，發現日韓星泰的排名上升，僅香港下跌至第19位，突顯出區內競爭激烈；惟根據《2024年十大旅遊體驗》，僅戲曲中心為新落成的景點，吸引力明顯不足，同時零售及餐飲等服務業人手問題惡化，以致旅客的消費體驗大不如前。

打造影視旅遊產品、設一站式旅遊APP

團結香港基金建議，業界可打造具有「港味」或「港風」的影視旅遊產品，發掘香港歷史的名人名址；政府亦要邀請海外的影視串流平台，在香港拍攝真人秀及劇集等，就如《變形金剛4》便在鰂魚涌怪獸大廈取景，如今成為內地旅客的打卡勝地。

團結香港基金建議並指，政府要在數碼轉型方面著手，資助中小企及的士業數碼轉型，提供更多電子化服務、網上訂位及電子錢包付款；並要整合現時功能分散的手機APP，建立一站式旅遊APP，提供香港盛事日程表、旅遊及消費資訊、的士預約服務等，讓旅客毋須再下載多個APP，以減少依賴人手及滿足旅客需求。

盡力延長旅客留港時間 包裝打卡勝地轉化成消費

被問到近年部份內地旅客選擇到網吧或麥當勞等地下榻，只為打卡及不願消費。高級研究員土地及房屋研究主管梁耀昊認為，只要旅客願意延長留港的時間，便可通過各種盛事或不同窗口，讓他們受到氣氛感染，刺激購物的衝動，從而再轉化成消費。

團結香港基金副總裁、研究部聯席主管葉文琪補充，雖然打卡確實不能助業界賺錢，但政府可考慮將打卡勝地包裝成旅遊產品。他便認為深受內地旅客歡迎的廉政公署，便具有發展的潛力。「可唔可以喺ICAC隔離搞間Cafe，又或者搞賣手信舖頭，令到本身唔使錢嘅活動，都可以盡量令旅客使到錢。」

籲提早一季宣傳盛事 供旅客準備行程

提到早前發生的球星美斯風波，團結香港基金副總裁、研究部聯席主管水志偉評為個別事件，相信政府會檢討審批流程，並期望新成立的「跨部門盛事統籌協調組」，能有效解決「政出多門」的問題，主辦方毋須再疲於奔命，只為滿足各部門的要求。他建議日後若再有相關盛事，應提早一季宣傳，讓旅客有充足時間計劃行程。

團結香港基金建議政府推出一站式旅遊APP。（基金圖片）

一站式旅遊APP收集大數據有利針對性宣傳

其實推出一站式旅遊APP的好處，不僅限於便利旅客獲取資訊。梁耀昊表示，旅客下載APP登記用戶時，需要填寫性別、年齡及國家等資訊，政府透過APP收集定位等大數據，可理解他們的旅遊及消費模式，以便在目標市場進行針對性的宣傳。

葉文琪總結各項建議指，政府在短期內可透過最簡單的「派錢」，先吸引旅客來港及過夜；中期策略則要解決內地相關的政策，例如商討「一周一行」或增加免稅額；長期再處理結構性問題，包括發展獨特的旅遊體驗。