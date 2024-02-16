聾人舞團演出煞停　團長嘆「雙重打擊」　感未來發展難　掙扎去留

「冇諗過會輪到自己」，聾人舞者黃耀邦帶領的舞團劇目，臨近公演前的一個多月遭煞停，死因不明，主辦方僅稱「製作安排之變動」，他則指「答案真係好明顯」。



2019年反修例期間，黃耀邦曾任民間記者會手語翻譯，又以手語演釋《願榮光歸香港》歌曲，此後他仍然參與不同演出，直至近年開始屢碰壁。他透露今次非首度有演出被臨時腰斬，較早前自己受邀到特殊學校表演，最終亦落入相同結局。



他指，有感舞團前路更加困難，身邊家人和朋友建議他離港發展，自己內心則萬分掙扎，去與留未定，只願繼續創作、繼續跳。



這個打擊可謂雙重打擊。 黃耀邦

聾人舞者黃耀邦帶領的舞團劇目，臨近公演前的一個多前遭煞停。（歐嘉樂攝）

主辦方昨日即日約見 未解釋是否與19年拍手語榮光有關

《共鳴舞曲》是聾人舞團「森林樂」今年唯一演出，舞團自去年初起排練，準備於下月踏上台板。岩料，臨近農曆新年假前一周，突然接獲壞消息。團長黃耀邦接受《香港01》訪問，由手語翻譯員協助敘述，指主辦方香港青年藝術協會以電郵通知，演出綵排需要停止。

黃耀邦隨即於上周六及日（10日及11日）向協會詢問原因，協會翌日回覆稱「仍了解事件」。事隔三日後，協會提出即日約見安排，他與曾慧敏總監會面，其間詢問協會取消演出，是否因自己於2019年參與《願榮光》手語演釋或歌曲版權問題。他指，對方未有清晰回應，僅稱「製作安排之變動」。

他強調舞台劇只是想帶出「共融」主題，未有涉及任何政治成份，公演遭煞停屬無理。他亦表示，如事件涉個人原因，他可以不參與表演，不過奈可無挽回餘地。

黃耀邦對前路感到迷惘。（歐嘉樂攝）

聾人舞者本身發展難 嘆事件對舞團「雙重打擊」

舞團的心血付諸流水，黃耀邦說，感到婉惜及遺憾，心情亦十分沮喪，昨日幾乎一夜無眠。他說，「森林樂」自2010年成立，由他與一班聾人舞者創立，直言在港發展跳舞甚為困難，更何況是聾人舞者，事件為他與團員帶來「雙重打擊」，「冇諗過會輪到自己，作為一個聾人比健聽朋友（走嘅路）仲辛苦兩倍，聾人本身生活上經歷很多困難，這個打擊可謂雙重打擊。」

演出臨時被腰斬，黃耀邦指，舞團曾考慮拍攝表演影片，但暫時未有具體替代方案。經此一役，他有感舞團未來發展將困難重重，曾考慮舞團自立經營，做獨立表演及製作，不再與機構合作，惟財務及場地仍是重大考量。

係香港做藝術既人已經越嚟越唔容易同埋少。 黃耀邦

身邊朋友建議他離港發展，他感到萬分掙扎，只希望繼續創作、繼續跳。（歐嘉樂攝）

朋友建議離港發展 掙扎去與留 「我既舞團點呢？」

黃耀邦生於聾人家庭，3歲時一次高燒，雙耳聽力逐漸失去，6歲時完全失聰。20歲時，他學習跳舞，自此成為志業。他說，跳舞代表自己的聲音，為自己帶來生命力及活力，亦能透過跳舞影響其他人的生命。

他的跳舞世界，仍有未圓的夢想，希望有一天到紅館做伴舞。如今事件令他對前路感到迷惘，透露自己較早前受邀到特殊學校表演，同樣臨時遭到「腰斬」，「我既生活會係點樣呢？係咪個天要我九曲十八彎再諗過其他方法去行我條路呢?」

有朋友提議他離開香港另覓出路，家人也體諒及支持。去或留，他萬分掙扎，「如果我走咗，香港點呢？我既舞團點呢？咁都好沮喪，因為呢個舞團可以話冇咗我，就未必會有呢個舞團。」

他只盼未來能夠繼續創作、繼續跳下去，「係香港做藝術既人已經越嚟越唔容易同埋少，我想香港藝術空間同埋人可以持續創作。」