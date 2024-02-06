演藝學院叫停畢業生演《無政府》　楊潤雄：得悉取消會向院校了解

香港演藝學院以學院製作安排變動為由，把原定本月17日起搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》應屆畢業生劇目取消，未有解釋煞停原因，但製作團隊成員早前在社交平台表示是「禁演」。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（6日）表示，得悉演出取消，會向院校了解事件。



演藝學院原定2月17至3月2日於學院小劇場搬演的國際知名的經典戲劇作品《一個無政府主義者的意外死亡》，突然在演藝的官方網頁上遭下架。演藝學院回應表示，是製作安排變動，該劇作為「想不到戲劇節2024」其中一齣演出經已取消，有關退款安排及詳情將稍後公布。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（6日）接受商台節目回應美斯沒上場風波後，被主持人問及演藝學院叫停演出劇目時，他笑稱昨日忙於處理美斯事件，得悉演出已取消，會向院校了解。

北京戲劇大師孟京輝曾於北京搬演此作品，主持人問及內地都能演出何以本港不能，楊潤雄沒有正面回應。

製作團隊成員早前在社交平台分享指，「禁演的可能性早已傳遍學院內」，又指「答案是很明顯」、「一切都會載入史冊」。

《一個無政府主義者的意外死亡》是1997年獲諾貝爾文學獎得主、黑色諷刺劇大師達里奧•福（Dario Fo）創作。該作品為全球多個學府培育演藝人才教授的作品之一，香港本地劇團過去曾多次改編該劇目演出，包括香港藝團「好戲量」於2012年搬演該劇目，並將其本土化改為高鐵事件，請來多名資深社運人士參與演出，該劇最後一次乃香港「影話戲」於2020年改編該劇搬演。

香港演藝學院原訂搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》乃根據原著演出，故事講述1970年的米蘭警政署，一個警探辦公室中發生了一場意外，當時一名疑似炸彈狂、恐怖分子在受審期間離奇墮樓，令社會輿論四起，遊行示威湧現。