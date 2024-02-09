煞停「無政府主義」舞台劇　演藝學院：若公演師生將面對法律風險

香港演藝學院原訂本月17日起公演應屆畢業生舞台劇作品《一個無政府主義者的意外死亡》，惟校方早前突取消公演。演藝學院今日（9日）再回應事件稱在考慮「專業意見」後，認為一旦公演「參與師生將會面對法律風險」，故決定取消演出。



原定本月底在香港演藝學院舉行的「想不到戲劇節」，其中一套由戲劇導演系學生執導、改編自意大利著名劇作《一個無政府主義者的意外死亡》的畢業作品舞台劇，遭校方突然取消。

今日演藝學院再回應事件，稱經過詳細考量後，決定取消公演《一個無政府主義者的意外死亡》劇目，指了解過整體演出安排及有關材料，及考慮「專業意見」後，認為一旦公演，「參與師生將會面對法律風險」，惟校方不宜進一步公開具體詳情，指學院首要考慮及責任是關顧師生的福祉和安全。

演藝學院又表示，過去一星期一直與參與舞台劇的師生持續溝通，並充分理解師生關注，指事件不會影響學生畢業評核，老師和負責輔導工作的團隊會為有需要的學生提供相應服務與支援。

舞台劇曾請多名資深社運人士參演

《一個無政府主義者的意外死亡》是1997年獲諾貝爾文學獎得主、黑色諷刺劇大師達里奧．福（Dario Fo）創作。香港本地劇團過去曾多次改編該劇目演出，包括香港藝團「好戲量」於2012年搬演該劇目，並將其本土化改為高鐵事件，請來多名資深社運人士參與演出，該劇最後一次乃香港「影話戲」於2020年改編該劇搬演。

香港演藝學院原訂搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》乃根據原著演出，故事講述1970年的米蘭警政署，一個警探辦公室中發生了一場意外，當時一名疑似炸彈狂、恐怖分子在受審期間離奇墮樓，令社會輿論四起，遊行示威湧現。