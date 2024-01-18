房委會50周年《安居》紀錄片　回顧公屋演變　展望創新未來

為慶祝香港房屋委員會成立50周年，房委會聯合香港電台製作了8集各半小時的紀錄片《安居》。透過不同人物訪問，包括推動和見證香港公營房屋發展的重要人物、過往和現任的房委會委員、房屋署職員等，一同回顧公營房屋的歷史與演變，「以人為本」的設計概念，以及展望未來邁向創新科技的發展方向。紀錄片系列由12月17日（星期日）起在香港電台電視31播放。



致力讓市民安居樂業 50年來初心從未改變

房屋局局長何永賢於《安居》中分享，有安居之所，香港便可穩定長遠地發展。「過去50年，房委會都是扮演這樣的角色，所以希望藉着50周年的機會，以紀錄片的方式介紹房委會過去興建的屋邨，分享現時最新的建樓技術，從而讓市民更完整地了解我們的工作與未來的路向，如何繼續用心服務市民。」

房屋局局長何永賢與房屋署第一任署長廖本懷博士一起拍攝《安居》紀錄片。

50年來，房委會經歷了多個重要的里程碑，包括推行1972年公布的「十年建屋計劃」、1976年推出的「居者有其屋計劃」、1998年的「香港長遠房屋策略白皮書」以及分別在2017年、2018年恆常化的「白表居屋第二市場計劃」和「綠表置居計劃」等。於公共屋邨長大的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，有感房委會多年來為社會上經濟條件未如理想的一群市民提供一個租金、設備合理的安身之所，初心從未改變。

加入各種生活元素 提升居民幸福感

除了住屋需要，房委會亦重視居民日常配套和需要，透過提供各類民生設施，致力為廣大住戶打造更好的生活環境，營造家的幸福。例如大本型作為房委會的旗艦商場，不僅著重商業營運的效益，亦著重對鄰近社區的回饋和社區建設。

而近年新落成的公屋更加入了環保建築與保護自然生態平衡的考量，進一步開拓公共屋邨的綠色生活。放眼未來，公營房屋的整體發展，已經逐步加入各種創新科技，當中包括組裝合成建築法。透過預製組件技術，除了可提高建造效率外，亦可以提高工地的安全性。

公營房屋的整體發展，已經逐步加入各種創新科技。

未來房委會將會繼續努力推動香港公營房屋的持續發展，為市民建屋建家。想了解更多房委會於50年間的重大貢獻，便要留意由12月17日（星期日）起在香港電台電視31播放的紀錄片《安居》。

（資料及相片由客戶提供）