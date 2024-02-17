內地春節假期｜廣東道現抓住掃貨尾巴人龍　安徽客豪花5萬買包包

今日（17日）是內地春節假期最後一日，尖沙咀廣東道部份奢侈品牌名店門外大排長龍，主要為內地旅客，有來自安徽旅客專程來港購買奢侈品，豪花五萬買名牌袋；亦有內地媽媽特意趕在年假最後一日來港消費後，即日回內地。



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來自安徽的金小姐經旅遊團到港，將逗留兩天，昨日（16日）先遊覽太平山頂，明天（18日）會轉到澳門遊覽。她已花費5萬購買名牌手袋，預計在港花費10萬元，主要購買奢侈品，因在香港購買名牌袋可享免稅。

湖南一家遊香港大學感受香港文化

另有從湖南長沙來港遊玩四天的一家人，尹先生指今日是留港最後一日，故主要購物為主，已花費一萬多購買名牌袋，前幾天帶孩子遊覽迪士尼樂團及香港大學，「感受香港文化」，問及下次會否再來，他則表示會考慮，因他們一家來港三次，可能優先考其他地方。

來自上海的媽媽趁假期最後一日來港購物

除旅遊團外，亦有即日來回內地旅客，有來自上海的媽媽因假期忙於上班及照顧孩子，特意趁假期最後一日來港購物，花費兩萬購買名牌袋，預計花費5萬元於購物，今晚便返回內地，因明天需要工作。而從珠海的陸先生，指今日來港探朋友，花費一萬多購買名牌袋，未有預算花費，預計今晚回到珠海。