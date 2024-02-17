車牌拍賣｜「WE 8」14萬元成交全日最貴　2.25新春拍賣「D」登場

運輸署今日（17日）拍賣350個車牌號碼，最終售出195個，另有36個以特別費用1,000元分配予申請人，總成交額達137.4萬元。今日成交價最高為「WE 8」，以14萬元賣出；其次是「HK 6118」，成交價為9.5萬元，兩者都有發字諧音。運輸署2月25日將舉行新春車牌拍賣，萬眾矚目的自訂車牌「D」將會登場，業界早前料成交價或破千萬元。



▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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運輸署今日推出350個車牌號碼，最終只售出195個，另有36個以特別費用1,000元分配予申請人。全日總成交額達137.4萬元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

今日售出車牌中，「WE 8」因有「我們發（達）」的喻意，成為全日成交價最貴車牌，以14萬元賣；其次是「HK 6118」，成交價為9.5萬元。

另外「AC 8888」較多「8（發）」的車牌成交價亦不俗，有8.4萬元；「BF 881」、「VK 111」、「SZ 666」等，成交價亦破萬。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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多個未能售出的車牌包括「WE 7」、「ED 888」、「NW 6868」及「SF 8888」等。

提醒一眾車主，運輸署2月25日將舉行新春車牌拍賣，屆時萬眾矚目的自訂車牌「D」將會登場，業界早前料成交價或破千萬元，另有「AA 8888」及「WE 88」等好意頭號碼，有意者切勿錯過。