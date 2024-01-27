新春車牌｜自訂車牌「D」2.25拍賣　業界料兩效應下成交或破千萬

一年一度運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣2月25日舉行，運輸署公布今年有49個新春拍賣車牌，料最受觸目的是自訂車牌「D」，其餘「AA 8888」、「WE 88」等帶「發」字諧音的車牌亦受關注。



明年是龍年，優質幸運車牌中心負責人顏文翰稱，今年新春車牌較令人失望，只有「D」最特別，因「D」同有「Dragon（龍）」及「Dollar（錢）」意思，喻意龍氣沖天，意頭不錯，但性價比遠不如早幾年破天價的「W」、「R」及「V」等，料成交價可破千萬，但不會衝擊到「W」及「R」頭兩位最貴車牌地位。



▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



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「靚冧巴」多「發」字 包括「AA 8888」及「WE 88」等

運輸署新春車牌拍賣將於2月25日在灣仔會展舉行，該署公布今年49個新春拍賣車牌，最受觸目是「D」字車牌。其餘「靚冧巴」多以喻意「發」的8字為主，包括「AA 8888」、「WE 88」、「XX 1888」、「GC 888」等。

49個號碼中，有9個屬傳統大受歡迎的無字頭車牌。不過，今年未推出雙位數字的無字頭車牌，只有兩個三位數車牌「382」及「132」。其餘無字頭車牌包括「9818」、「8123」、「2038」、「8626」、「3363」、「2122」及「2823」。

2024年49個新春車牌拍賣號碼。（運輸署文件）

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，今年新春車牌較往年遜色，唯一亮點是「D」車牌。他稱「D」有「Dragon（龍）」及「Dollar（錢）」意思，剛好有龍年發財、龍氣沖天的意味，意頭上不錯。

不過，他指「D」字可用性不高，首先較少姓氏是以D開頭，其次可演譯的解釋不多，沒法與之前屢破天價的「W」、「R」及「V」車牌比，預料「D」車牌成交價破千萬元屬基本盤，但不會衝擊到「W」及「R」等車牌的地位。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰。（資料圖片/張浩維攝）

至於其他車牌，他指「AA 8888」、「WE 88」較有潛力，其餘只屬一般，形容今年的新春車牌較令人失望，認為若運輸署底價開太高，有機會像去年一樣，出現流拍情況。

根據資料，歷年天價成交車牌大部份都在新春車牌拍賣會中誕生，其中歷年最貴的車牌是2021年新春拍賣推出的「W」，當時「W」車牌底價為5,000元，第一口叫價已跳至500萬元，隨即再打破同日成交價最最貴車牌、無字頭「28」的1,820萬成交價，經歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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第二貴車牌則屬去年新春車牌的「R」，當時鏖戰至叫價達1,000萬元以上時，僅剩兩名女買家「廝殺」，來回叫價47次後，最終由持123號牌的女買家以2,550萬元「扑鎚」，引來全場鼓掌。

YU 168以14.5萬成交 今日車牌拍賣最高價

另外，今日運輸署推出350個車牌拍賣，共售出209個，另有22個以特別費用1,000元分配予申請人，總拍賣價為145.6萬元。全日最價車牌為「YU 168」，售價14.5萬元。