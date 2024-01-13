車牌拍賣結果｜「999」賣152萬全日最高　無字頭「8884」25萬成交

運輸署今日（13日）舉行車輛登記號碼拍賣，全日共售出202個車牌，另有26個號碼無人競投以特別費用1,000元分配予申請人，其餘則收回。其中「三條九」無字頭「999」車牌以152萬元成交，成為今日拍賣最高成交價車牌。



運輸署今日(13日)拍賣350個車輛登記號碼，共售出202個車輛登記號碼，其中車輛登記號碼999售得 152萬元，（資料圖片／梁鵬威攝)

全日總成交價逾$370萬 122個車牌無人問津須收回

運輸署今日在會展舉行車輛登記號碼拍賣，共有350個車輛登記號碼推出，結果售出202個車輛登記號碼，另26個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。總得款項3,708,000元，經扣除舉辦開支後，將全部撥入政府獎券基金作慈善用途。

8884成交價$25萬 5041售$21.5萬

拍賣分上午及下午兩節進行，下午一節成焦點，三個最高拍賣車牌也是在下午成交。運輸署表示，車輛登記號碼999售得152萬元，為今日拍賣的最高成交價。其次拍賣得最高成交價的車輛登記號碼為8884，得款250,000元，5041則以215,000元排第三；而售價最低的車輛登記號碼售價為1,000元。