孫玉菡：冀年內公布相對貧窮線分析框架　再講單一指標未必適合

今屆政府提出精準扶貧，有意修改貧窮線，去年的貧窮報告一直遲遲未公布。《香港01》去年11月曾報道，政府已訂出新的分析框架，就已識別的三類目標群組：劏房住戶、單親住戶及長者住戶，提出七個面向作多面向監察，並在七個面向下，選定21個指標作多元分析。當時的消息也指出，預料扶貧委員會將在今年6月前考慮及通過新分析框架，而新框架下的分析結果最快於2024年底、或2025年初公布。



勞工及福利局長孫玉菡接受傳媒訪問時，提到期望今年內得出結論、並對外公布相對扶貧線的分析框架。他也指出，貧窮問題牽涉面廣，日後再講單一指標未必適合，需要針對不同群組特點。



▼人口老化及長者貧窮問題▼



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商台今日（18日）播出的孫玉菡專訪中提到，扶貧委員會正在商議相對扶貧線的新框架，期望今年內有結論，並對外公布。他又提到，貧窮問題牽涉面廣，形容以往只看收入似「評估身體情況只睇BMI」，但一個人的健康問題可能有很多，他都以持有物業的單老、雙老為例，指他們未必有經濟問題，但缺乏照顧，認為需針對不同群組特點，如再講單一指標，未必合適。

孫玉菡表示，扶貧委員會正在商議相對扶貧線的新框架，期望今年內有結論並公布。（資料田片/馬會片段截圖）

貧窮報告過往在每年年底發布，當中的貧窮線會用以介定貧窮人口，唯自2021年底發布2020年貧窮報告後，其後的報告再未有發表。在2022年底，政府發言人曾回覆指，上屆政府採用的「貧窮線」制定方法有其局限，長遠會削弱「貧窮線」監察真實貧窮情況的功能。

行政長官李家超上任後表示，現屆政府的策略是精準扶貧，後來施政報告提出要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別精準扶貧的目標群組。現屆扶貧委員會，其中一項重要工作正是要落實精準扶貧的新策略。

據立法會改革扶貧政策和策略小組委員會在2023年4月的文件，當局提出相對扶貧線的分析框架及擬議的多面向監察方案。據相關附件，當局提出鎖定長者住戶、單親戶及劏房戶為目標群組，並多面向地監察目標群組的情況。

當局提出相對扶貧線的分析框架及擬議的多面向監察方案。（立法會改革扶貧政策和策略小組委員會文件）

《香港01》去年11月曾就新的分析框架作出報道，據悉，當時政府已訂出新的分析框架，就已識別的三類目標群組：劏房住戶、單親住戶及長者住戶，同時，以其他有長者住戶、公屋住戶、及有兒童住戶作為上述三個目標群組的對照群組。

政府也提出七個面向作多面向監察，包括：收入、受惠於現金社會福利情況、經濟活動及就業、資產、居住環境、成長、教育及培訓、健康/安老照顧/社會聯繫。在這七個面向下，當局亦選定21個指標作多元分析，構成一系列的宏觀指標。

當時的消息也指出，預料扶貧委員會將在今年6月前考慮及通過新分析框架，而新框架下的分析結果最快於2024年底、或2025年初公布。屆時會有綜合報告，解說目標群組的情況，並闡述政府就目標群組推展的支援政策及措施；另有目標群組及對照群組的指標數據庫，供有意深入研究的人士下載。