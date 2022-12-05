扶貧委員會最後一次會議臨時取消　未知何時公布貧窮報告

今屆扶貧委員會原定明日（6日）舉行最後一次會議，但臨時取消，最新一份貧窮報告未知何時公布。委員施麗珊表示，相信報告早已完成，不解當局為何遲遲未公布，已向當局提出另約一次會議，詢問能否討論貧窮報告、重組扶貧會、及精準扶貧等事項。

另一位委員陳凱欣指，當局未仔細解釋取消會議的原因，估計重組扶貧會或是其中一個影響因素，稍後會向當局再作查詢。《香港01》正向政務司司長及勞福局查詢。



以往貧窮報告每年年底發布，公布前會在扶貧委員會先作討論。惟今屆扶貧委員會最後一次會議臨時取消，多名委員表示未有收到最新一份貧窮報告，最新一份貧窮報告未知何時公布。

在當局向委員發出的通知中，未有直接表明取消會議的原因，僅重提今屆政府策略是「精準扶貧」，行政長官已要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別精準扶貧的目標群組，續指政府稍後會公布成員名單，並會諮詢新一屆扶貧委員會的意見，落實精準扶貧的新策略。

委員施麗珊指，往年同一時間貧窮報告已公布，估計最新一份貧窮報告已完成，不解為何不向委員發放，當局現時取消今屆委員會最後一次會議，意味著如現屆委員無法過渡到新一屆委員會，便無緣討論最新一份貧窮報告。

她續指，貧窮報告主要作用在於反映社會的貧窮情況、進程，並反映政府各項扶貧措施的效力，愈早公布，愈早知道情況，大家愈早可以商討對策。她又認為，現屆委員過去2年一直跟進社會的貧窮情況，如有份參與討論會比較好。

施麗珊表示，已向當局提出另約日期，進行最後一次會議，並已詢問能否討論貧窮報告、重組扶貧會、及精準扶貧等事項。而另一位委員陳凱欣則指，當局未仔細解釋取消會議的原因，估計重組扶貧會或是其中一個影響因素，暫時未知道其他安排，稍後會向當局再作查詢。