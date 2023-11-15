消息：政府定相對貧窮線分析框架　料明年中前通過　最快年底出爐

今屆政府提出精準扶貧，有意修改貧窮線，去年的貧窮報告一直遲遲未公布。據悉，政府已訂出新的分析框架，當中提出七個面向作多面向監察，並在七個面向下，選定21個指標作多元分析，構成一系列的宏觀指標。



預料扶貧委員會將在明年6月前考慮及通過新分析框架，而新框架下的分析結果最快於2024年底、或2025年初公布。



▼人口老化及長者貧窮問題▼



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鎖定長者住戶、單親戶及劏房戶為目標群組

據立法會改革扶貧政策和策略小組委員會今年4月的文件，當局當時已提出相對扶貧線的分析框架及擬議的多面向監察方案。據相關附件，當局提出鎖定長者住戶、單親戶及劏房戶為目標群組，並多面向地監察目標群組的情況。

該份文件亦提及，政府經濟顧問辦公室已在就劏房住戶、單親住戶及長者住戶中作出初步分析，並會視乎情況作進一步深化及統整，研究以宏觀指標作長期監察目標群組情況的可行性。

當局提出相對扶貧線的分析框架及擬議的多面向監察方案。（立法會改革扶貧政策和策略小組委員會文件）

設7個面向及選定21個指標作多元分析

據悉，政府已訂出新的分析框架，如同文件提及，新分析框架以長者住戶、劏房住戶、單親住戶為目標群組；同時，以其他有長者住戶、公屋住戶、及有兒童住戶作為上述三個目標群組的對照群組。

多面向的監察則包括七個面向：收入、受惠於現金社會福利情況、經濟活動及就業、資產、居住環境、成長、教育及培訓、健康/安老照顧/社會聯繫。在這七個面向下，當局亦選定21個指標作多元分析，構成一系列的宏觀指標。

當局將在明年初於扶貧委員會會議正式介紹新分析框架，並諮詢委員意見，料明年6月前委員會將會考慮及通過新分析框架。

當局也預期在新分析框架下目標群組的指標及分析結果最快於2024年底、或2025年初公布。屆時會有綜合報告，解說目標群組的情況，並闡述政府就目標群組推展的支援政策及措施；另有目標群組及對照群組的指標數據庫，供有意深入研究的人士下載。

以往貧窮報告每年年底發布，去年的貧窮報告卻一直未有發表。(資料圖片)

去年貧窮報告一直未有發表 現屆政府要精準扶貧

以往貧窮報告每年年底發布，去年的貧窮報告卻一直未有發表。當時政府發言人指上屆政府採用的「貧窮線」制定方法有其局限，長遠會削弱「貧窮線」監察真實貧窮情況的功能。

行政長官李家超在公布上一份施政報告時，指現屆政府的策略是精準扶貧，要求政務司司長重組扶貧委員會，研究和識別精準扶貧的目標群組。現屆扶貧委員會，其中一項重要工作正是要落實精準扶貧的新策略。