一帶一路｜外界關注在港設總部數字　何力治：未來十年將是黃金期

國家「一帶一路」倡議提出超過十年，香港一帶一路專員何力治今日（18日）接受電視節目訪問時，對於外界關注，平均每年只有十多間「一帶一路」公司在港設地區總部，何力治強調，「一帶一路」過去集中於基建項目，現時生意、貿易及物流業門檻降低，相信未來是「黃金十年」，可與東盟或中東地區合作開展商業化項目、市場化項目。



一帶一路專員何力治。（資料圖片/歐嘉樂攝）

港府曾稱過去五年，「一帶一路」沿線國家公司來港設地區總部，每年有一成半增長，但外界關注，平均每年只有十多間。

何力治：香港成貿易跳板 料未來十年可促成更多合作

何力治出席無綫節目《講清講楚》時認為，「一帶一路」不止吸引沿線國家，亦令國內其他省市的企業考慮選擇香港作跳板，與其他國家建立貿易關係；而企業開設公司前，雖要考慮很多方面因素，但仍然相信在港開設業務的數字只會繼續上升，因為很多公司即使未在香港開設區域總部，但已有跟香港企業作貿易往來。

他續提及，香港企業在綠色發展、生物科技及數字經濟這三個範疇上具有優勢；而過去則有愈來愈多企業申請各類資助計劃到「一帶一路」沿線國家，覆蓋範圍約為15至30%，已有幾千間至萬間企業受惠。

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將舉辦「一帶一路節」 涉文化、體育、旅遊及飲食交流

何力治稱，「一帶一路」過去集中於基建項目，現時生意、貿易以及物流業的門檻則已降低，故預測未來十年是「黃金十年」。相信可以促成不同的商業化項目、市場化項目，當中合作的國家可能是東盟或中東地區等發展比較成熟的國家；而其他新興市場地區，譬如中亞、北非等，亦有探索空間。

去年的「一帶一路」高峰論壇曾進行800多場對接會，他表示，今年的高峰論壇則會「做深做闊」，並在同期首辦「一帶一路節」，在香港各區舉辦文化、體育、旅遊及飲食的交流活動，涵蓋文化、飲食等層面，加強雙方交流；又期望拉近市民對計劃的距離。