一哥：有大學2個月11內地生被騙840萬　警與小紅書網紅教港漂防騙

隨着擴大非本生來港讀大學比例及「高才通」計劃實行逾一年，「港漂」群體愈來愈大。警方自去年起針對涉及「港漂」被詐騙問題，籌辦「護港漂」計劃，為令防騙資訊深入民心，警方首度與小紅書網紅合作，以創新有趣方式攝製防騙宣傳影片。



「一哥」警務處處長蕭澤頤致辭時透露，警方新界南總區範圍內一所大學，在去年10至11月內有11位內地學生墮入電話騙案，被騙金額逾840萬元，情況令人擔憂。他指港漂是推動香港發展的，警方有責任協助他們順利融入香港。



蕭澤頤未有公開該大學名稱，而新界南總區範圍包括沙田、荃葵青及大嶼山，區內只有政府資助的中文大學及私立的恒生大學。



警辦「護港漂」計劃 首次與醫管局、網紅等合作宣傳防騙

新界南總區防止罪案辦公室在2023年起籌辦了「護港漂」計劃，聯繫社會各界，例如以港漂為主要服務對象的非政府組織、教育團體、港漂熱門住宅屋苑等向港漂們傳遞防罪、防騙信息。

警方亦首次與醫院管理局合作，於去年為來港實習醫護人員舉辦防騙分享會；警方亦首度與兩位港漂小紅書網紅，聯乘製作創新防騙宣傳帖文及影片，把防騙信息推廣至線上港漂粉絲群。

警方：港漂不認知「國內公安不會跨境執法」

何灝庭觀察到，港漂受害人比較服從權威，不熟悉香港執法部門的運作之餘，亦普遍不認知「國內公安不會跨境執法」的事實，因此當有假扮公安或香港警務人員的騙徒向他們訛稱其涉嫌洗黑錢亦其他違法行為， 需要提交個人資料、銀行戶口資料或保證金以便調查時，便容易誤信騙徒。 他亦指，有受騙學生不太願意告知或詢問身在遠方的家人，免得家人擔心，因此承受著龐大的壓力。

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君總督察呼籲各界，當港漂或其他市民遇到懷疑騙案時，謹記「三不」及「三求」。（洪芷菁攝）

防騙招式：三不三求

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君總督察呼籲各界，當港漂或其他市民遇到懷疑騙案時，謹記「三不」即是「不接聽」、「不輕信」及「不轉賬」，以及要「三求」，即 「求助」、「求教」及「求救」。

蕭澤頤：港漂是香港發展新力軍

警務處處長蕭澤頤在嘉許禮致辭時，以位於新界南總區一所大學為例，單單在2023年10至11月，就有15宗牽涉內地學生的騙案，當中11個學生是在電話騙案中被騙了超過港幣840萬元，情況令人擔心。

他指2023年首10個月已經有大概5萬內地同胞透過申請各項人才輸入計劃而成功落戶香港，而在香港各高校的內地學生也有兩三萬，預計港漂群體在香港的規模將會愈來愈大，是推動香港發展的生力軍，所以警方有責任協助他們順利融入香港，安居樂業。