財政預算案｜林筱魯指加稅削競爭力　撤辣同時須提升投資熱度

新一份財政預算案將於本月28日出爐，立法會議員林筱魯今日（18日）出席公開活動時就表示，政府需加強整體投資熾熱程度，並適時全盤考慮相關的樓宇需求管制措施，否則單做「撒辣」，對促進整體投資環境成效有限。他又指，加稅只會削弱對外競爭，「睇唔到有咩好處。」



立法會議員林筱魯稱，政府需加強整體投資熱熾程度，若單靠樓市「撒辣」，對促進整體投資環境成效有限。 （資料圖片／郭梓謙攝）

林筱魯：政府宜適時考慮樓宇需求管制措施

就不少聲音促政府「撤辣」，林筱魯表示，若以樓市氣氛出發，需留意整體投資氣氛。他認為，香港需要加強整體投資熾熱程度，皆因投資環境並非只影響樓宇投資，更會影響土地開發等相關議題，故他敦促政府目前要適時全盤考慮相關的樓宇需求管制措施，同時應為促進投資環境，政府應從息口相關政策去做，包括按揭條件、擔保等，否則單做「撤辣」成效有限。

稱北都發展進行中 步伐可調節惟不可迷失

被問到政府發展北部都會區，同時又推行明日大嶼，在現時財赤下，是否要就計劃速度作相應調整或檢討。他就回應指，「我自己做咁多年城巿規劃，從來大家無聽過世界任何一個地方，係為經濟萎縮而規劃。」故以長遠發展而言，他認為「步伐可以調節，但方向不能迷失。」

他續指，北都目前已是進行當中，其中中部水域填海則只是規劃階段，並未起步，故距離實行仍有一定時間，稱「唔需要而家過於驚慌，話做甲就唔做乙。」惟他亦指，香港更應要予全世界一個清晰的訊息「香港是為未來『增容』」，即增加吸納人才的容量、吸納經濟發展的容量，「如果我地冇咗土地，我地做唔到呢樣嘢。」

而就財赤問題，他就表示，「我地唔好嚇自己先」，不過就認為政府在今年預算案必須加大發債額，給予一個「堅持推動未來投資」的訊息；加上他留意到大家對政府以往及近年的發債紀錄仍相當支持，故政府宜適時去加強儲備基礎，以有序推動各方面建成。

「香港屬透明經濟體」 加稅將削對外競爭力

針對近日社會「吹風」指或有加稅可能，林筱魯則回應稱「對於任何嘅稅項增加，都有好大保留。」皆因香港已是外透明經濟體，若稅制複雜化，只會削弱對外競爭，他更謂「睇唔到有咩好處。」