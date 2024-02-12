財政預算案｜民建聯政總請願提十大願望　陳克勤：民生收費勿加價

《財政預算案》將於本月28日公布，民建聯於今日（12日）大年初三在政總外請願。民建聯主席、立法會議員陳克勤希望特區政府在審慎理財、應使則使原則下，新年度財案仍需為社會各階層市民推出各項紓困及有利民生措施。



《財政預算案》將於本月28日公布，民建聯於今日（12日）大年初三在政總外請願。（直播截圖）

陳克勤稱今年香港經濟加地緣政治影響下變得艱難，認為在審慎理財、應使則使的原則，政府開支應「慳得就慳」。除此之外，他又關注本地創新經濟發展方向，期望政府在新一年可推動海洋經濟、低空域經濟、及綠色經濟等。

他又指，市民明白以政府現時的財政壓力來看，可以「派糖」的空間不多，儘管如此，他都有望政府不要因為財政緊拙而增加民生服務的收費，提醒要謹慎，否則對市民來說是百上加斤。

另一位立法會議員顏汶羽表示，明白今年的《財政預算案》會「手緊」一點，政府更要預留資金大興土木，透過興建基建帶動經濟增長，但他提醒本地人力資源短缺，期望政府除輸入外勞外，亦盡快增加培訓課程補充人手。

另外，民建聯亦促請政府全面撤辣、重推出售公屋計劃、增加中醫藥培訓以及向基層市民發放半個月雙糧，包括半個月高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、長者綜援等。