財政預算案︱高官應凍薪？吳秋北：相信官員有好的回應　共渡時艱

農曆年初九，工聯會今日（18日）按傳統舉行花車巡遊。本港經濟疲弱，工聯會會長兼立法會議員吳秋北被問到高官應否凍薪，他說歡迎官員與市民共渡時艱，相信問責官員會有好的回應，反對增加公共服務收費或削減福利開支。



工聯會花車巡遊賀新春

吳秋北聯同工聯會另一立法會議員郭偉强，與工聯會港島區議員乘坐花車巡遊港島，向市民送上祝福。吳秋北致辭時說，期望透過花車巡遊將工聯會遠景帶到社區角落，同時期望團結各界。他承諾工聯會會繼續與地區合作，令勞工分享到經濟成果。

工聯會會長兼立法會議員吳秋北今日（18日）聯同工聯會另一立法會議員郭偉强，與工聯會港島區議員乘坐花車巡遊港島，向市民送上祝福。（盧翊銘攝）

郭偉強期望23條立法盡快完成 免美國大選臨近被利用

郭偉強說，今天是復常後首次花車巡遊，他祝願國泰民安，期望23條立法盡快完成，擔心臨近11月美國總統選舉時，香港會被西方政客惡意抹黑。他又祝願打工仔女有優質崗位，「平安上班、平安回家」。

高官應否凍薪？吳秋北：相信問責官員會有好的回應

新一份《財政預算案》本月28日公布，被問到政府官員應否凍薪時，吳秋北相信問責官員會有好的回應，他歡迎官員與市民共渡時艱。他提醒，現時經濟復蘇疲弱，切勿增加公共服務收費或減少福利開支，要考慮市民承受能力，倘調整服務收費，政府亦要考慮提供補償。