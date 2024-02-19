公屋擬加租　鄧家彪冀房委會拖寬免措施　免令市民百上加斤

公屋租金今年中將再度檢討，有消息預料，公屋戶最快九月會加租，並可能不獲房委會寬免或政府代繳租金。工聯會立法會議員鄧家彪今日（19日）指，雖然按法例檢討租金是不容質疑 ，惟每次檢討都「有加無減過」，認為港府要考慮是否在計算方法有沒有檢討空間。



他又指，社會雖處於復常階段，但不少基層都感覺到再加價是百上加斤，「係有份工但工資未去到（20）18年、19年的水平」，冀房委會應參考上次加租時，推出寬免措施，如推遲收增加的租金，「如計到條數，唔會令房委會由盈轉虧，房委會都應該做。」



公屋租金今年中將再度檢討，有消息預料，公屋戶最快九月會加租，並可能不獲房委會寬免或政府代繳租金。（資料圖片）

公屋加租再惹來討論，根調整機制，房署會每兩年一次，對比公屋住戶對上一年及之前第三年的每月平均家庭收入增幅，再訂定加幅，按法例「封頂」不能超過10%。鄧家彪今在電台節目《千禧年代》中表示，按法例檢討租金是不容質疑 ，但法例自2010年推出法例後，每次檢討都「有加無減過」，「今次係第七次，夾夾埋埋都成七成」，認為港府要考慮是否在計算方法有沒有檢討空間。

他續指，現時整個調整機制，都是參考主流的一群，以計算租屋的開支與家庭收入的比例，惟此並不會看最困難的基層的一群。他舉例指，有不少長者只拿著生果金去生活，故加價對其而言無疑是百上加斤。

鄧家彪。（資料圖片／夏家朗攝）

鄧家彪希望政府及房委會應參考上次加租時，推出寬免措施。他續指，在上兩次的加租，由於正藉疫情時期，政府及房委會都有推出特別措施，如分別代繳租金兩個月及推遲收增加的租金。他補充，房委會的財政獨立於政府，而去年在出租公屋的收支平衡方面有約20億盈餘，認為即使財政預算案未有提到任何寬免措施，房委會亦應考慮，「如計到條數，唔會令房委會由盈轉虧，房委會都應該做。」

至於樓市撤辣方面，不少地產業界都希望可以在財政預算案撤辣。不過，鄧家彪則認為撤辣並不會改善或增加普通市民去買樓，因市民買不買樓同美國息口有很大關係，反問撤辣是否可以達到預期效果。

香港測量師學會會長林家輝。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港測量師學會會長林家輝在同一節目亦指， 認為撤辣非鼓勵普通市民買樓的重點，反建議放寬新住宅從價印花稅。他續指，現時買300萬元或以下的住宅物業只需要交100元從價印花稅，學會希望調整到400或500萬元以下的住宅物業都係交100元。

他表示，此措施對收入不大影響，但就可以幫到市民置業，可以節省約數萬元，而此些對初初置業的市民來說很重要，可以減省新婚夫婦或者年輕人在添置傢俱上的壓力。