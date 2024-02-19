龍年｜訪港內地客達125萬人次　邵家輝指奢侈品等生意額升約一成

內地春節黃金周昨日結束，自由黨立法會議員邵家輝今早（19日）表示，受惠於旅客升幅，珠寶手飾、化妝品、奢侈品等的生意都有理想升幅，約為一成至兩成，但其他則較一般，而北區的售賣日常用品則錄得單位數的跌幅。



他認為，雖然旅遊模式有改變，但相信如港府推多更多便利旅客措施，如由現時深圳的一周一行，改為一簽多行，甚至放寬至大灣區的旅客，並爭取更多二三線城市的內地旅客來港自由行。



自由黨立法會議員邵家輝。（廖雁雄攝）

一連八日內地春節黃金周上周六（17日）結束，期間共約143.6萬旅客人次訪港，當中內地旅客有125.5萬人次，超過2018年同期水平。自由黨立法會議員邵家輝在港台節目《千禧年代》表示，受惠於旅客升幅，珠寶手飾、化妝品、奢侈品等的生意都有理想升幅，約為一成至兩成，但其他則較一般，而北區的售賣日常用品則錄得單位數的跌幅。

他解釋，因為在港珠寶手飾及化妝品比起內地仍有優勢，如金價等兩地仍有差距，故相關行業的生意額較好，相反日用品方面，由於旅遊模式的改變，由以前為購物而來港改為深度遊，加上不少本港市民的消費模式改為北上消費，並在內地購買一些日用品回港，故錄得跌幅。

他認為，雖然旅遊模式有改變，但相信如港府推多更多便利旅客措施，如由現時的深圳一周一行，改為一簽多行，甚至放寬至大灣區的旅客，並爭取更多二三線城市的內地旅客來港自由行，相信對本港經濟亦有幫助，「所有客我哋都歡迎，就算過嚟食碗魚蛋麵都可以幫到我哋嘅經濟」。

他亦認為，應該增加內地客過關免稅額至3萬元，甚至與海南島看齊，每年有10萬元的免稅額，都有助吸引內地旅客。至於商務客，他認為，香港本為展覽業的國際大都會，而展覽業都復甦得很快，去年已恢復至疫情之前。