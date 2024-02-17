一家五口陸客　旅遊五日花萬多元　稱物價貴倘有津貼會多來港

內地農曆新年假期的最後一日（17日），大批旅客到西九龍站乘坐高鐵返內地。有來自湖南的一家五口來港，五日行程花約一萬多元，稱如獲交通或餐飲津貼，相信更願意再次來港旅行。另有內地旅客大讚本地街景有電影感，不過，物價較內地高昂，若旅客獲交通和飲食津貼，相信會更吸引她再次來港。



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湖南旅客大讚香港景色具電影感

莊女士一家五口由湖南來港旅遊五日，期間居於朋友家，整體只需花費約一萬多元。行程方面，她表示，主要遊覽海洋公園和尖沙咀等名勝景點，品嘗點心及賀年食品如湯丸。她認為，本港消費較內地較高，若然物價稍為平一些，有意再多來港幾次，所以若旅客獲交通或餐飲津貼，相信會吸引他們再遊香港。

來自湖南的曠氏姐弟亦認同本港物價較高，弟弟舉例，湖南剪頭髮只需十多元，香港則至少要花70元。不過，香港對姐姐而言，仍有一定吸引力，她大讚香港景色如同港產片一樣，充滿電影感，希望再次來港。二人來港旅遊6日，合共花費一萬多元，花費不少在主題樂園的門票。

深圳旅客慣即日來回買藥妝 稱「香港沒什麼好玩」

另有部份內地旅客來港探親兼短途旅行。11歲來自廣州的張小朋友表示，每年都會來港探親，今次趁年假到長洲遊玩，預計暑假會再來探親。來自北京的楊先生則因工作關係，只來港短暫遊玩兩日，曾遊覽太平山頂等，整體花費約一萬元。深圳旅客溫小姐稱，過往已多次來港，形容「香港沒什麼好玩」，所以習慣即日來回兩地，來港主要購買藥妝。